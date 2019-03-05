Порошенко пытается снизить риски - журналист об увольнении Гладковского

За освобождением "друга" президента Петра Порошенко Олега Гладковского могут стоят как политические интересы президента, так и зрелость власти. Фото: 5 канал

За увольнением Олега Гладковского могут стоять попытки президента Петра Порошенко отбелить свою репутацию и зрелость власти во взаимодействии со СМИ. Об этом Gazeta.ua рассказал журналист Павел Казарин.

"Власть учится реагировать на расследования журналистов, не закрывает на них глаза. Это порождает надежду. Если это станет не разовым, а системным явлением, то можно нас поздравить. Если после этой истории станем на шаг ближе к взаимодействию власти и СМИ, то это станет положительным исходом. В демократических странах журналистка выполняет функции четвертой власти и является цепным псом демократии. Так происходит и в США, и в Великобритании, несмотря на развитую систему правоохранительных органов. Говорят о том, что журналисты не должны брать на себя функции расследователей, в России и других тоталитарных странах.

Нельзя говорить об одной мотивации Порошенко. Здесь есть и попытки снизить риски, мог бы понести действующий президент и кандидат в президенты Порошенко. Можно говорить и о политической зрелости власти ".

Надеяться, что коррупционеры в условиях войны исчезнут, бесполезно, считает журналист.

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"Коррупция есть даже в богатых и демократических странах. В каких-то странах "коррупционных налог" может составлять 20%, в других - 200%. Мотивация людей не меняется. Можно надеяться, что война и масштаб вызовов, которые имеем, заставит соблюдать этические принципы. Но это было бы наивно. Везде есть люди, которые ставят свои интересы выше коллективных. В том числе коллективного выживания. У нас остаются такие даже в условиях войны. Это печально, но это Статус Кво, в котором мы живем.

Систему характеризует не ошибка, а реакция на нее. В этой ситуации получили адекватную реакцию - сначала Гладковского отстранили, а затем уволили с призывами изучить расследования журналистов. Если бы президент продолжил делать вид, что ничего не произошло, так бы реакция должна была нас напугать. К сожалению, власть не всегда реагирует на журналистские расследования, но в данном случае реакция адекватная ".

Президент Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Так отреагировал на расследование Bihus.info о хищениях в оборонной сфере. По данным журналистов, сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза.