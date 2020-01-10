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Порошенко призвал инициировать спецзаседание Совбеза ООН по авиакатастрофе

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Порошенко призвал инициировать спецзаседание Совбеза ООН по авиакатастрофе
Порошенко дал советы украинской власти относительно авиакатастрофы в Иране. Фото: eurosolidarity

Украина должна использовать все имеющиеся международные механизмы в расследовании авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Иране для того, чтобы восстановить справедливость, сохранить проукраинскую международную коалицию и не допустить втягивания нашего государства в геополитические конфликты. Об этом заявил в видеообращении пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает пресс-служба политсилы.

Мировая безопасность в начале 20-го года становится все более хрупкой. Обострение ситуации на Ближнем Востоке неожиданно болезненно почувствовала Украина.

В силу особой важности этого вопроса позволю несколько советов. За все время после выборов власть впервые предстала перед кризисной ситуацией такого масштаба.

Во-первых - и главное. Мы не можем не доверять разведывательной информации от наших стратегических партнеров - не зря еще несколько лет назад нашей команде удалось договориться с ними о таком обмене. Но одно дело - знать, а другое - доказать. Поэтому в соответствии со стандартами международной гражданской авиации расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали. Так как это было организовано в ситуации с MH-17. Кстати, предложения включить в расследование Россию, которые уже прозвучали - категорически неприемлемы.

Во-вторых, инициировать созыв спецзаседание Совбеза ООН, чтобы с участием Украины обсудить ситуацию вокруг катастрофы нашего самолета. Опять же, мы этот подход опробовали после сбивания россиянами MH-17.

В-третьих, президент должен немедленно направить в Иран своего спецпредставителя для координации действий со всеми заинтересованными сторонами. Не технических специалистов, а для политической координации.

В-четвертых, Украина как член единого евроатлантического пространства должна использовать существующие механизмы структуры НАТО и ЕС, эффективно коммуницировать со всеми нашими союзниками.

Поскольку речь идет не о репутации конкретной авиакомпании. Речь идет о защите национальных интересов и имидж Украины. И это именно тот случай, где власть и государственная оппозиция должны действовать вместе, вместе защищать Украину.

Эта трагедия требует максимальной концентрации внимания и усилий украинского руководства и отечественной дипломатии. Мы должны восстановить справедливость в память и честь погибших, сохранить проукраинскую международную коалицию и не допустить втягивания Украины в геополитические конфликты.

Попутно еще раз выражаю глубокие соболезнования родным, близким граждан всех стран, погибших в катастрофе.

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Дата
10
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