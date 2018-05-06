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воскресенье, 06 мая 2018 00:55

Порошенко признался, что не любит деньги

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Порошенко признался, что не любит деньги
Порошенко сделал "громкое" заявление. Фото: Ivona

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине "ни один олигарх не может надеяться на привилегии" и заверил, что "не любит денег".

Об этом глава государства заявил в интервью немецкому изданию Focus, которое в своем Twitter разместил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

На вопрос, насколько трудно разрушать мощные олигархические круги в Украине, будучи самому олигархом, Порошенко отметил: "Здесь у меня нет никаких сдерживаний".

"За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ", - заявил он.

По просьбе дополнить предложение "Я люблю деньги, потому что..." президент заявил, что "не любит денег", а по просьбе дополнить предложение "Когда я сравниваю мою карьеру политика и предпринимателя": "Я бы сказал, что делаю все возможное в бизнесе и гораздо больше - как политик, так как от этого зависит судьба великого народа".

"Если необходимо, я отдам за него даже свою жизнь", - добавил он.

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Тесное сотрудничество Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза в вопросе создания миротворческой миссии ООН на Донбассе заставят Россию выполнять Минские договоренности. Об этом Петр Порощенко заявил в интервью немецкому журналу Focus.

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