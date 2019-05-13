Порошенко присвоил звание генерал-полковника подозреваемому в коррупции СБУшнику

Павлу Демчине присвоили звание генерал-полковника.

Президент Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине. Об этом в Facebook сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Тайным указом Порошенко присвоил генерал-полковника Павлу Демчине - главному СБУшному "борцу" с коррупцией. Точно на парламентских выборах победит", - написал он.

Шабунин сообщил, что получил информацию от источников в Администрации президента еще 7 мая, сообщает "Українська правда"

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В марте Антикоррупционная прокуратура открыла производство по незаконному обогащению первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины. Основанием для регистрации дела стали материалы журналистских расследований. По информации СМИ, первый заместитель председателя СБУ получил "активы в значительных размерах, законность оснований приобретения которых не подтверждается доказательствами". Журналисты сообщили об имениях и автомобилях жены чиновника.