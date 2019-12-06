Порошенко посетил раненых бойцов в военном госпитале

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вместе с народным депутатом, боевым генералом Михаилом Забродским в День Вооруженных сил Украины посетили военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале.

"Я здесь для того, чтобы поздравить и поблагодарить вас", - сказал Петр Порошенко и подчеркнул - нашу армию любят и уважают украинцы и боится враг.

"Мы делаем все, чтобы был мир. Но мир такой, какой приведет к освобождению украинской земли, а не мир на условиях капитуляции, когда мы бежим с нашей земли", - подчеркнул он.

Экс-президент Петр Порошенко посетил военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале

Пятый президент Украины поинтересовался мнением военных об отводе войск от линии разграничения. Военные отметили, что то, что их заставляют оставлять занимаемые позиции, снижает боевой дух, потому что они оставляют свою землю, которую обороняли от врага. Они рассказали, что в Вооруженных силах нет тех, кто бы поддерживал разведения войск.

Петр Порошенко подчеркнул: "Мы делаем все возможное для того, чтобы сценарий, когда они собирались отводить войска по всей линии фронта, не был осуществлен. Мы этого не допустим. Потому что для них это все пустой звук, а для нас - это большое количество крови, пота, нервов, потерянных друзей".

Он отметил, что сегодня сложилась такая ситуация, что сами Вооруженные Силы нуждаются в защите от попыток переписать историю; от того, чтобы "тыловые крысы" не атаковали боевых солдат, офицеров и иногда даже генералов; от пятой колонны, которая появилась внутри нашего государства и говорит, что защищать государство - это не так важно.

Петр Порошенко убежден, что государство обязано отдавать должным и армии, и каждому военнослужащему.

Важно сделать все для того, чтобы начатый процесс повышения материального обеспечения военнослужащих продолжился - подчеркнул Порошенко. Он констатировал, что в этом году повышение зарплат и социальных выплат военным, к сожалению, заморожен и не будет происходить.

Петр Порошенко считает чрезвычайно важным продолжение начатой ​​программы модернизации военной техники и вооружения армии. Тем более, что сейчас выполнение большей половины оборонного заказа остановлено. Нельзя допустить разрушения новой системы питания, обеспечения вещевым имуществом, системы обеспечения армии, - предостерегает Петр Порошенко.

"Я хочу сказать, что мы с вами - одна команда, которая очень любит Украину. Команда, которая имеет не политические приоритеты, а государственные. Для того, чтобы нам государство защитить ... Мы с вами - одной крови", - обратился Петр Порошенко к военным.

Он поинтересовался: как проходит лечение, как обеспечены военные. Военные рассказали, что батальон "Айдар", который они представляют, не имеет пункта постоянной дислокации и, выходя на ротацию из зоны проведения операции Объединенных сил, они оказываются в палатках, не имеют элементарных санитарно-бытовых условий для отдыха и восстановления боеспособности.

Экс-президент Петр Порошенко посетил военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале

Несколько военных обратились с просьбами о помощи в решении вопросов по выплате компенсаций временно перемещенным лицам.

Пятый президент Украины заверил, что все эти вопросы будет держать на контроле и сделает все необходимое для их решения.