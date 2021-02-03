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среда, 03 февраля 2021 14:15

Порошенко поддержал санкции СНБО против пророссийских каналов

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Порошенко поддержал санкции СНБО против пророссийских каналов
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Мы поддерживаем решение СНБО, направленное на защиту Украины от орудий российской информационной войны"

Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты.

В свое время я принял решение запретить в Украине российские телеканалы и социальные сети, и был за это беспощадно критикуем. Но жизнь за эти годы доказала правильность и эффективность того шага. ВКонтакте и Одноклассники, равно как и российские телеканалы перестали быть значимым каналом распространения дезинформации в Украине.

В октябре 2018 года именно наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах относительно пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализована тогда, состоит в том, что оно наложилась на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его.

Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко". Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно.

Возникают другие вопросы. Почему Зеленский ждал целых два года, когда пророссийская истерия на каналах набрала невиданных ранее оборотов? И даже заявлял, что не имеет прав и полномочий закрывать любой канал. И почему решение СНБО не касается канала "Наш", где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов?

Тем не менее политически мы поддерживаем решение СНБО как такое, что направлено на защиту Украины. Мы понимаем, что оно стало прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны, которые проводили свои кампании на указанных телеканалах. Ведь еще несколько недель назад один из советников офиса президента Украины защищал эти телеканалы, я цитирую: "Они не враги и мы приветствуем их профессиональную деятельность".

Надеемся, что свою политическую позицию власть подкрепит солидным правовым обоснованием, которое очевидно понадобится в судах чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь. Но для этого надо отстранить всю пророссийскую команду Портнова, всех этих татаровых, смирновых, бабиковых и иже с ними, которые окопались в офисе Зеленского и незаконно давят на суды и правоохранительные органы.

Мы также предостерегаем власть от давления на украинские патриотические телеканалы, потому что понимаем, что прецедент с медиа Медведчука интересует ее не только в контексте борьбы с российской пропагандой, но и с точки зрения борьбы с любой критикой в ​​адрес Зеленского.

В течение пяти лет президентства наша команда, даже в условиях активной фазы войны, неуклонно придерживалась стандартов демократии, гарантировала обеспечение прав граждан, в том числе и фундаментального права на свободу слова.

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