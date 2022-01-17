  Порошенко подали в розыск

Подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске.

Об этом говорит сообщение на сайте Министерства внутренних дел.

"Человек, который скрывается от органов досудебного расследования. Дата исчезновения: 24 декабря 2021 года", - говорится в описании.

Кроме госизмены, Порошенко подозревают в создании террористической группы или террористической организации, руководстве такой группой или организацией или участии в ней, организационном или ином содействии созданию или деятельности террористической группы или террористической организации.

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17 декабря возле Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. Вскоре сообщил, что находится в рабочей поездке.

20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с оккупированных территорий.

В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Утром 17 января Порошенко прилетел в Украину из Варшавы утром 17 января. Тысячи людей приехали встретить его в аэропорт "Киев". Там же к нему пришли следователи ГБР.