Порошенко отметил Турчинова высокой наградой

Президент Украины Петр Порошенко наградил секретаря СНБО Александра Турчинова орденом князя Ярослава Мудрого V ступени.

"За выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V ступени Турчинова Александра Валентиновича", – сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Кроме того, орденом "За заслуги" І и ІІ ступени награждаются генеральный директор государственного Киевское конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелов и и.о. генерального директора Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

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Украина получит оборонительное оружие в ближайшее время. Он отметил: "Есть у нас положительные новости, что в ближайшее время получим, наконец, долгожданное оборонительное оружие, и есть определенные положительные результаты по модернизации наших Вооруженных сил".