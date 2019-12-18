Порошенко обсудил с председателем Венецианской комиссии украинскую судебную реформу

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Визит в Страсбург пятого президента Украины Петра Порошенко начался со встречи с председателем Венецианской Комиссии Джанни Букиккио, с которым лидер "Европейской солидарности" обсудил судебную реформу и изменения в украинской Конституции.

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook.

"Свой визит в Страсбург для участия в заседании Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом начал со встречи с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Главной темой нашего разговора стала судебная реформа в Украине. Высказаны предостережения относительно количественного уменьшения состава Верховного Суда для недопущения вмешательства в его работу. Еще одна общая с господином Букиккио позиция - мы против введения в Украине политически мотивированного правосудия", - отметил политик.

Порошенко отметил, что внимание Венецианской комиссии также обращено на изменения в украинской Конституции.

"Отметили, что разработка Избирательного кодекса должна происходить в соответствии с европейскими стандартами. Также очень важно внимание Венецианской комиссии к изменениям в Конституцию Украины в части децентрализации, свободы средств массовой информации", - отметил пятый президент Украины.

Порошенко поздравил Джанни Букиккио с переизбранием на пост главы Венецианской комиссии и поблагодарил его за плодотворный разговор.