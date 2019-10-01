Порошенко не пришел на полиграф

Порошенко проигнорировал полиграф. Фото: УНІАН

Пятый президент Петр Порошенко не прошел судебно-психологическую экспертизу на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Об этом во вторник сообщили в ведомстве, пишет УНН

"Сегодня не состоялась судебно-психологическая экспертиза Порошенко на полиграфе. Он так и не появился", - сказали в пресс-службе.

Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Януковича Андрей Портнов в Telegram написал, что допрос Порошенко на полиграфе запланирован на 10.00.

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Государственное бюро расследований ведет 13 производств, в которых фигурирует Порошенко. Их открыли по заявлениям Андрея Портнова.