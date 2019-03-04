Порошенко не понравилась агитация от Омеляна

Президент Петр Порошенко сделал замечание министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, когда тот упомянул его избирательный лозунг.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании совета регионального развития Николаевской области закончил свою речь лозунгом, который используется в предвыборной агитации Петра Порошенко.

После спича о развитии инфраструктуры и транспорта Омелян завершил свою речь фразой "Кандидатов много, президент один" с агитационной кампании Порошенко, пишет местный сайт "Мой город"

"Мы уже имеем хороший, позитивный результат. Для нас важно не остановить это движение. Один год пробуксовки реформы отбрасывает всю страну на 5 лет назад. Инфраструктурой мы объединяем государство, транспортом мы объединяем людей. Кандидатов много, президент один", - сказал Омелян.

После этого президент сделал министру замечание, и напомнил ему, что это совет регионального развития, а не предвыборное мероприятие.

"Я очень благодарен, но это не предвыборное мероприятие, поэтому я попросил бы воздержаться от этого", - сказал Порошенко.

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Владимир Омелян является членом команды "Народний фронт". Работает министром инфраструктуры с апреля 2016 года.