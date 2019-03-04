Порошенко не понравилась агитация от Омеляна

Министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании совета регионального развития Николаевской области закончил свою речь лозунгом, который используется в предвыборной агитации Петра Порошенко.
После спича о развитии инфраструктуры и транспорта Омелян завершил свою речь фразой "Кандидатов много, президент один" с агитационной кампании Порошенко, пишет местный сайт "Мой город"
"Мы уже имеем хороший, позитивный результат. Для нас важно не остановить это движение. Один год пробуксовки реформы отбрасывает всю страну на 5 лет назад. Инфраструктурой мы объединяем государство, транспортом мы объединяем людей. Кандидатов много, президент один", - сказал Омелян.
После этого президент сделал министру замечание, и напомнил ему, что это совет регионального развития, а не предвыборное мероприятие.
"Я очень благодарен, но это не предвыборное мероприятие, поэтому я попросил бы воздержаться от этого", - сказал Порошенко.
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Владимир Омелян является членом команды "Народний фронт". Работает министром инфраструктуры с апреля 2016 года.
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