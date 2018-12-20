Порошенко назначил ряд сомнительных судей

Президент Петр Порошенко назначил судей и получил критику от активистов. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко назначил в местные административные суды нескольких судей, которые скомпрометировали себя или имеют неизвестные источники обогащения. Об этом в Facebook сообщил активист Автомайдана Роман Маселко.

19 декабря Порошенко подписал указ о назначении 15 судей.

В частности, речь идет о Любови Токмиловой, которая сразу после оценки в ВККС сумела купить себе Range rover sport за 149 тыс. грн, а ее мать приобрести квартиру у моря.

"Игоря Погрибниченка, который не только сам незаконно получает и приватизирует служебные квартиры, но и вынес решение о предоставлении квартиры члену ВККС Весельской", - добавил Маселко.

Также речь идет о "нескольких судьях Майдана - Дударь, Малых, Бабыч, - которые запрещали Майданы в Ровно, Николаеве, Черкассах".

"Ну, и сестру председателя Кассационного административного суда - Веру Смокович, к которой тоже есть много вопросов, но ее собеседование проводилась в закрытом режиме", - добавил Маселко.

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Ранее Кабинет министров предлагал Верховной Раде отменить повышение зарплат судей 2019-го.