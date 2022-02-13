Порошенко настаивает на срочном заседании парламента и принятии законов по защите государства

 
Ексклюзивы
1/5
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
2 Просмотров: 1557
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4050
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1287
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 11556
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1656
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 10521
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 7083
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4 Просмотров: 1566
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 702
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Просмотров: 6345
Фото
Все фото
14
4
19
17
17
&quot;Алине Паш подрисовал победу Офис президента&quot; - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
Украина получила военную помощь от США
Украина получила военную помощь от США
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Украинские военные &quot;ликвидировали&quot; вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
Украинские военные "ликвидировали" вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Видео
Все видео
На день рождения Коломойского в Днепре напали на журналистов – полиция разводила руками
На день рождения Коломойского в Днепре напали на журналистов – полиция разводила руками
Венедиктова обещала привлечь нардепа-кнопкодава к ответственности – прошел год
Венедиктова обещала привлечь нардепа-кнопкодава к ответственности – прошел год
Гостелеканал "Дом" даст 23 млн на Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
Гостелеканал "Дом" даст 23 млн на Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
В СНБО отреагировали на угрозы Лукашенко относительно эмбарго
В СНБО отреагировали на угрозы Лукашенко относительно эмбарго
"Слуги" собрали подписи за внеочередную Раду
"Слуги" собрали подписи за внеочередную Раду
Интервью
1/5
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
Просмотров: 324
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1737
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2970
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1314
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 378
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
воскресенье, 13 февраля 2022 18:35

Порошенко настаивает на срочном заседании парламента и принятии законов по защите государства

1 Комментировать
Порошенко настаивает на срочном заседании парламента и принятии законов по защите государства

Петр Порошенко требует в понедельник собрать внеочередное заседание парламента и принять необходимые решения по укреплению обороноспособности страны. Об этом он сказал журналистам у Верховной Рады. Лидер партии "Европейская Солидарность" получил подписные листы для внеочередного заседания Совета. Порошенко также сообщил, что руководство Верховной Рады отменило закрытое совещание с силовиками, которое было назначено на 16 часов по требованию фракций "Европейская Солидарность" и "Голос".

"Вчера было принято решение о проведении закрытого согласительного совета украинского парламента с обеспечением всех требований секретности для заслушивания главнокомандующего Вооруженными силами, министра обороны, министра иностранных дел, министра внутренних дел, руководителей разведки по ситуации в стране", – напомнил Порошенко.

"Мы категорически против паники, и именно поэтому мы пытались передать свои предложения, приглашая президента Владимира Зеленского в парламент, предлагая принять участие во встрече с Зеленским в Офисе президента – чтобы использовать весь опыт, все знания, все связи в первую очередь для того, чтобы сохранить мир. Второе – чтобы защитить людей и защитить страну", – говорит Петр Порошенко.

"К сожалению, встреча была упразднена Зеленским. Он дал поручение ее сорвать, а Председатель Верховной Рады повел себя не как глава украинского парламента, а как слуга только слуга не народа, а слуга Зеленского", – констатирует Петр Порошенко.

"Сейчас они начинают обсуждать изменения в Регламент, когда им разрешат голосовать дистанционно. Они убегут за границу и из-за границы будут принимать решения парламента. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить", – подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что оппозиция требует в понедельник провести внеочередное заседание Рады.

Мы призываем всех руководителей фракций и всех избирателей заставить "слуг" поставить подписи о немедленном проведении завтра внеочередного заседания, на котором рассмотреть наши законопроекты об увеличении бюджетного финансирования Вооруженных Сил и другие наши законопроекты о повышении обороноспособности нашего государства. Речь идет и о поднятии денежного довольствия, и о комплектации стратегических резервов. И о выделении средств местному самоуправлению для немедленного развертывания систем территориальной обороны. Для доукомплектации Государственного оборонного заказа, закупки горюче-смазочных материалов, продовольствия в резервы, вещевого, медицинского и другого обеспечения", – напомнил Порошенко.

"Блокировку этого мы считаем не просто хаосом и безответственностью. Блокировку этого мы считаем действиями против Украины", – резюмирует пятый президент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко настаивает на срочном заседании парламента и принятии законов по защите государства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Робби Уильямс празднует 48-летие: вспоминаем культовые песни, благодаря которым британский певец прославился

Сравняли с землей: немецкий город разбомбили

Самое читаемое
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО 2 Просмотров: 35109
Угроза вторжения России: &quot;слуги&quot; срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 3 Просмотров: 15030
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 11556
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 Просмотров: 10521
&quot;Интер&quot; с его победобесием и русским духом не меньшее зло&quot; - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
19
 Просмотров: 7083
Политика
Завершилися переговори Байдена з Зеленським
Завершилися переговори Байдена з Зеленським Просмотров: 378
Кабмин соберется на заседание из-за ситуации с авиакомпаниями - ОП
Кабмин соберется на заседание из-за ситуации с авиакомпаниями - ОП Просмотров: 99
На день рождения Коломойского в Днепре напали на журналистов – полиция разводила руками
На день рождения Коломойского в Днепре напали на журналистов – полиция разводила руками
 Просмотров: 450
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
13
 2 Просмотров: 1530
Украина получила военную помощь от США
Украина получила военную помощь от США
4
 Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
19
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
4
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
3
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам
2
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Голосов: 1432
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть