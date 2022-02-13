Порошенко настаивает на срочном заседании парламента и принятии законов по защите государства

Петр Порошенко требует в понедельник собрать внеочередное заседание парламента и принять необходимые решения по укреплению обороноспособности страны. Об этом он сказал журналистам у Верховной Рады. Лидер партии "Европейская Солидарность" получил подписные листы для внеочередного заседания Совета. Порошенко также сообщил, что руководство Верховной Рады отменило закрытое совещание с силовиками, которое было назначено на 16 часов по требованию фракций "Европейская Солидарность" и "Голос".

"Вчера было принято решение о проведении закрытого согласительного совета украинского парламента с обеспечением всех требований секретности для заслушивания главнокомандующего Вооруженными силами, министра обороны, министра иностранных дел, министра внутренних дел, руководителей разведки по ситуации в стране", – напомнил Порошенко.

"Мы категорически против паники, и именно поэтому мы пытались передать свои предложения, приглашая президента Владимира Зеленского в парламент, предлагая принять участие во встрече с Зеленским в Офисе президента – чтобы использовать весь опыт, все знания, все связи в первую очередь для того, чтобы сохранить мир. Второе – чтобы защитить людей и защитить страну", – говорит Петр Порошенко.

"К сожалению, встреча была упразднена Зеленским. Он дал поручение ее сорвать, а Председатель Верховной Рады повел себя не как глава украинского парламента, а как слуга только слуга не народа, а слуга Зеленского", – констатирует Петр Порошенко.

"Сейчас они начинают обсуждать изменения в Регламент, когда им разрешат голосовать дистанционно. Они убегут за границу и из-за границы будут принимать решения парламента. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить", – подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что оппозиция требует в понедельник провести внеочередное заседание Рады.

Мы призываем всех руководителей фракций и всех избирателей заставить "слуг" поставить подписи о немедленном проведении завтра внеочередного заседания, на котором рассмотреть наши законопроекты об увеличении бюджетного финансирования Вооруженных Сил и другие наши законопроекты о повышении обороноспособности нашего государства. Речь идет и о поднятии денежного довольствия, и о комплектации стратегических резервов. И о выделении средств местному самоуправлению для немедленного развертывания систем территориальной обороны. Для доукомплектации Государственного оборонного заказа, закупки горюче-смазочных материалов, продовольствия в резервы, вещевого, медицинского и другого обеспечения", – напомнил Порошенко.

"Блокировку этого мы считаем не просто хаосом и безответственностью. Блокировку этого мы считаем действиями против Украины", – резюмирует пятый президент.