Порошенко написали петицию о возвращении России ее "исторического названия"

 
Ексклюзивы
1/5
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
Просмотров: 2404
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 540
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5508
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1044
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3105
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3618
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 131332
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2088
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
10
8
14
6
6
Барбекю в Карпатах и ​​свинофермы: куда политики разъехались на отпуска
Барбекю в Карпатах и ​​свинофермы: куда политики разъехались на отпуска
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Герман удивила новым образом с элементом из &quot;Гарри Поттера&quot;
Герман удивила новым образом с элементом из "Гарри Поттера"
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Жена Кличко &quot;пересиживает&quot; повышение тарифов в Греции
Жена Кличко "пересиживает" повышение тарифов в Греции
Видео
Все видео
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
Кнопкодавство, игры в "ферму", драка: чем запомнилась Рада перед выходом на каникулы
Кнопкодавство, игры в "ферму", драка: чем запомнилась Рада перед выходом на каникулы
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 540
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 423
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3105
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1593
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3474
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 369
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 00:13

Порошенко написали петицию о возвращении России ее "исторического названия"

2 Комментировать
Порошенко написали петицию о возвращении России ее &quot;исторического названия&quot;
Официальное название России предлагают заменить на Московию. Фото: Главновости

На сайте президента Украины появилась петиция с предложением заменить официальное название России на Московию.

Ее автор Василий Боднар считает, что возвращение России ее "исторического названия" Московия "будет способствовать восстановлению исторического сознания украинского народа и подчеркнет для украинцев фальшивость претензий россиян на продолжительность их истории со времен Руси".

"Наши предки много веков назад лучше нас понимали, кто живет на северо-востоке, а поэтому правильнее называли соседей", - отметил автор обращения к президенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты подсчитали петиции, на которые ответил Порошенко

Петиция была опубликована 3 июля и за две недели набрала 165 голосов из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы Петр Порошенко ее рассмотрел.

Сервисы онлайн-петиций начали работать на сайтах органов государственной власти в 2015 году. Каждый гражданин имеет право на сайте президента, Верховной Рады, Кабинета министров или своего муниципалитета зарегистрировать требование или обращение ко власти. Если петиция наберет необходимое количество голосов, ее рассмотрят и по итогам вынесут решение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко написали петицию о возвращении России ее "исторического названия"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 2 Просмотров: 77260
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 68564
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 59162
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 57199
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем Просмотров: 29799
Больше всего комментируют
10
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
9
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
8
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
В России рождается новый нацизм - Бабченко
5
"Оговорился". Трамп согласился с выводами американской разведки
Голосов: 16608
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua