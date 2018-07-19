Порошенко написали петицию о возвращении России ее "исторического названия"

Официальное название России предлагают заменить на Московию. Фото: Главновости

На сайте президента Украины появилась петиция с предложением заменить официальное название России на Московию.

Ее автор Василий Боднар считает, что возвращение России ее "исторического названия" Московия "будет способствовать восстановлению исторического сознания украинского народа и подчеркнет для украинцев фальшивость претензий россиян на продолжительность их истории со времен Руси".

"Наши предки много веков назад лучше нас понимали, кто живет на северо-востоке, а поэтому правильнее называли соседей", - отметил автор обращения к президенту.

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Петиция была опубликована 3 июля и за две недели набрала 165 голосов из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы Петр Порошенко ее рассмотрел.

Сервисы онлайн-петиций начали работать на сайтах органов государственной власти в 2015 году. Каждый гражданин имеет право на сайте президента, Верховной Рады, Кабинета министров или своего муниципалитета зарегистрировать требование или обращение ко власти. Если петиция наберет необходимое количество голосов, ее рассмотрят и по итогам вынесут решение.