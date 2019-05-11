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суббота, 11 мая 2019 10:15

Порошенко наконец допросили в Генпрокуратуре

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Порошенко наконец допросили в Генпрокуратуре
gazeta

Президента Украины Петра Порошенко допросили в Генеральной прокуратуре.

Свидетельство оказывал по делу о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане 2014 года, сообщил на официальной странице в соцсети глава государства.

Порошенко также выразил надежду, что повторные показы помогут завершить следствие.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важна для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - написав президент.

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Президента на допросе ждали еще 7 мая. Тогда прокуроры отметили, что хотят получить подпись под предыдущим допросом Порошенко за 2016 и уточнить некоторые показания.

Однако в здание ГПУ Петр Порошенко так и не пришел. Принимал участие в торжественной присяге судьи Верховного суда.

В тот же день Генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что Глава государства готов свидетельствовать, однако в свободное от государственных дел день.

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Дата
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