Порошенко наконец допросили в Генпрокуратуре

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Президента Украины Петра Порошенко допросили в Генеральной прокуратуре.

Свидетельство оказывал по делу о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане 2014 года, сообщил на официальной странице в соцсети глава государства.

Порошенко также выразил надежду, что повторные показы помогут завершить следствие.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важна для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - написав президент.

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Президента на допросе ждали еще 7 мая. Тогда прокуроры отметили, что хотят получить подпись под предыдущим допросом Порошенко за 2016 и уточнить некоторые показания. Однако в здание ГПУ Петр Порошенко так и не пришел. Принимал участие в торжественной присяге судьи Верховного суда. В тот же день Генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что Глава государства готов свидетельствовать, однако в свободное от государственных дел день.