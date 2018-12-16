Порошенко на пресс-конференции напомнили о фотожабах

Президент Петр Порошенко будет и дальше защищать почтальонов. Об этом шла речь на его пресс-конференции.
На реплику журналиста: "Недавно у вас была встреча с главой Укрпошта. Вы приказали не увольнять почтальонов. В социальных сетях появились фотожабы. Дело ли это президента?" Порошенко ответил:
"Нет. Это не дело президента. Президент не назначает и не увольняет руководство Укрпочты. И это не дело президента - увольнение почтальонов. И не дело президента заработная плата 700 или 800 тысяч гривен в месяц у руководства Укрпошта. Но дело президента - защищать конституционные права и свободы граждан. Тут есть дело президента".
"И когда увольняют почтальона, который является для пенсионера в селе не только человеком, который приносит газеты или письма. А это и блогер и иногда телевидение, и медицинская сестра и просто пообщаться. Безусловно в таких условиях я права и свободы граждан буду защищать.
Это не была просто встреча с руководством Укрпошта. Но и инициатива в парламенте предусмотреть 500 миллионов гривен, чтобы обеспечить почтальонам нормальную заработную плату и восстановить их на работе", - продолжил он.
Порошенко заявил, что "проконтролирует исполнение" выплат зарплат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сети высмеяли Порошенко
Президент Петр Порошенко приказал генеральному директору Укрпошта Игорю Смелянскому прекратить увольнять почтальонов, увеличить им зарплаты и уменьшить себе.
Комментарии