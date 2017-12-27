Порошенко и Полторак прибыли на Донбасс

Президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак прибыли на Донбасс встречать освобожденных пленных.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.
"Петр Порошенко уже на Донбассе, где встречает наших ребят из плена", - сообщил Цеголко.
Часом ранее президент по телефону поговорил с освобожденным Владиславом Овчаренко, который вместе с другими 15-ю гражданскими и военными вернулся из плена в оккупированном Россией Луганске.
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27 декабря происходит обмен пленными между Киевом и боевиками ЛНР и ДНР. Украинская сторона передала ЛНР 75 человек из 99, которые были в списке. Забрала 16 заложников. Сейчас идет второй этап обмена.
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