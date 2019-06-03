Порошенко хотят сделать "отцом нации"

Порошенко рисуют новый образ. Фото: @poroshenko

Пятый президент Петр Порошенко возглавит список своей обновленной партии "Європейська солідарність".

Об этом пишет "Українська правда"

Пока точно неизвестно, кто именно пойдет по списку партии на выборы.

По словам штабистов, Порошенко лично отвечает за формирование списка, сам ведет переговоры и если какой-то список партии сейчас и есть, то о его содержимом знает только Петр Алексеевич.

Порошенко возглавит список своей обновленной партии, но почти на 100% депутатом не станет. Его окружению вроде удалось убедить, что после президентской высоты нажатие кнопочки в парламенте - это не его уровень.

"Порошенко возглавит партию, но должен стать не депутатом, а отцом нации. Что-то типа Качинского в Польше, никаких должностей не занимает, но на самом деле имеет самый большей авторитет и влияние", - объясняют в окружении Порошенко.

Кроме того, как рассказывают штабисты Порошенко, старым соратникам, которые имеют хоть какие-то проблемы с репутацией, места в списке нет.

"Это будет процентов 80% совершенно новых людей. Вот увидите. Я сам сидел в штабе и писал свою программу для праймериз. Сейчас жду, поддержат ли меня", - сказал глава фракции БПП Артур Герасимов.

"Если вы думаете, что Порошенко сказал "праймериз", но это только слова, вы ошибаетесь. Все на самом деле очень серьезно", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем занимается Москаль после поражения Порошенко

Съезд партии "Європейська солідарність" избрал председателем политсилы 5-го президента Петра Порошенко. Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.