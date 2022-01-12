Порошенко готовятся задержать – адвокат

На задержание пятого президента, народного депутата Петра Порошенко есть постановление суда.
Об этом на брифинге в среду заявил его адвокат Игорь Головань.
Порошенко планируют доставить в суд.
Политик должен прилететь в Украину 17 января в 9:00.
Головань заявил, что Офис генерального прокурора, Печерский районный суд города Киева "почему-то скрывают" решение о задержании для доставки Порошенко в суд.
"Существует ходатайство Офиса генерального прокурора о применении меры пресечения", - сказал.
Адвокаты Порошенко обратились в суд, что "народному депутату о рассмотрении подобных ходатайств должны заблаговременно уведомить".
"Требуем назначить судебное заседание на 17 января 22 года, чтобы обеспечить возможность Петру Порошенко по прибытию в Украину прибыть в суд и поучаствовать в судебном заседании", - заявил Головань.
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Добавил, что никаких оснований для принудительной доставки задержания не существует.
"Потому что он находился в путешествии за пределами Украины и сразу по прибытию готов добровольно явиться в суд", – объяснил.
В среду прессслужба "Європейська солідарність" опубликовала комментарий Порошенко.
"Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Так же не советую власти пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", - заявил он.
Дополняется.
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