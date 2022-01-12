Порошенко готовятся задержать – адвокат

Порошенко вернется в Украину утром 17 января. Фото: Facebook.com/petroporoshenko

На задержание пятого президента, народного депутата Петра Порошенко есть постановление суда.

Об этом на брифинге в среду заявил его адвокат Игорь Головань.

Порошенко планируют доставить в суд.

Политик должен прилететь в Украину 17 января в 9:00.

Головань заявил, что Офис генерального прокурора, Печерский районный суд города Киева "почему-то скрывают" решение о задержании для доставки Порошенко в суд.

"Существует ходатайство Офиса генерального прокурора о применении меры пресечения", - сказал.

Адвокаты Порошенко обратились в суд, что "народному депутату о рассмотрении подобных ходатайств должны заблаговременно уведомить".

"Требуем назначить судебное заседание на 17 января 22 года, чтобы обеспечить возможность Петру Порошенко по прибытию в Украину прибыть в суд и поучаствовать в судебном заседании", - заявил Головань.

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Добавил, что никаких оснований для принудительной доставки задержания не существует.

"Потому что он находился в путешествии за пределами Украины и сразу по прибытию готов добровольно явиться в суд", – объяснил.

В среду прессслужба "Європейська солідарність" опубликовала комментарий Порошенко.

"Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Так же не советую власти пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", - заявил он.

Дополняется.