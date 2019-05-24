"Порошенко два раза подряд убил надежды" - Коломойский

"Смертельный удар Порошенко нанесла программа Наши деньги. О том, что происходит в оборонке", - заявил Коломойский. Фото: Украинская правда

Украинский журналист Роман Кравец взял большое интервью у олигарха Игоря Коломойского. Видео опубликовано на YouTube-канале Украинской правды.

Коломойский поделился впечатлениями от инаугурации президента Владимира Зеленского. Также рассказал, кто нанес "смертельный удар" экс-президенту Петру Порошенко, заявил, что ему помогают генеральный прокурор Юрий Луценко и экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

Сайт nv.ua изложил важнейшие цитаты бизнесмена.

Инаугурация Зеленского поразила. Яркая. Смотрел ее по телевизору. После возвращения в Украину я с ним не виделся — поздравил, отправив смс. Все хотят, чтобы произошло чудо и у него получилось.

Встречаюсь с Хомутынником, Фуксом. Всегда говорил, что я симпатик Возрождения. Консультирую их. Фукс в политику не пойдет, но он заинтересован.

Сегодня избиратели голосуют не за деньги. И деньги в принципе не нужны. Только на телевидение, наружную рекламу.

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Смертельный удар Порошенко нанесла программа "Наши деньги". О том, что происходит в оборонке. А от 1+1 он выгребал, потому что был властью. Порошенко не делал попыток встретиться со мной. И я не хотел. Для чего? Злорадствовать? Какой смысл? Не общаемся два года без одного месяца. В последний раз это было 14 июня 2017 года. Я его поздравил с безвизом. По-моему, он мне не поблагодарил. Врагом его не считаю, но отношусь плохо — он два раза подряд убил надежды Украины. Для него я враг, потому что якобы мешал ему избраться. Помню, как видел его в СДПУ (о) в 1998 году - в приемной у Суркиса. Он там ждал Медведчука, они там обнимались.

Теперь вам скажут, что не Роттердам +, а Роттердам "пять плюсов". С 1 июля вступает в силу закон о рынке электроэнергии, который был принят еще в 2017 году, но все время откладывали. Сейчас его решили ввести в силу, потому что типа новая власть. Они скажут, что цену нужно поднять в два раза. Я об этом сказал Гройсману, а он мурлыкал. Сказал, что он не допустит, а потом взял и подал в отставку.

С Аваковым встречался вчера. Это была встреча старых друзей. Два года не виделись. В бизнесе не пересекаемся.

Какая-то коалиция в Раде все равно будет. Из двух или трех партий.

В чем-то Луценко мне помогает. С ним по телефону разговаривал. Дела у него нормально. Он талантливый человек, оратор. Участвовал в революциях, сидел, политкаторжанин. Он меня в 10:0 обыграет, если бы это были шахматы в политику.

Портнов мне помогает где в чем. Один был юридический вопрос, связанный с зарубежными процессами. Сегодня это специалист № 1 по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений.

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Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину, чтобы не попасть в американского ФБР. Об этом сообщают журналисты группы The Newsroom в Facebook.