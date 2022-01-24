Порошенко до сих пор не сдал свои паспорта – ДБР

Порошенко в суде 19 января, после оглашения решения. Фото: Reuters

Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене и финансировании терроризма, до сих пор не сдал паспорта.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в понедельник, 24 января.

В ведомстве заявили о "очередных информационных манипуляциях вокруг вопроса выезда за границу Порошенко".

Там напомнили, что 19 января Печерский районный суд города Киева избрал нардепу меру пресечения.

"И возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину", - сообщило ДБР.

"При таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко обязан сдать свои загранпаспорта, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данный долг подозреваемый не выполнил", - заявили.

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23 января Порошенко заявил, что его не пускают на заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО по указанию президента Владимира Зеленского.

"Личное обязательство, которое на меня наложил суд, не запрещает загранкомандировки, нужно только разрешение следователей. Но лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи", - сказал.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Через два дня Печерский районный суд города Киева избрал ему личное обязательство. В декабре прошлого года нардепу объявили подозрение.