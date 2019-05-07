Порошенко дал совет Зеленскому

Порошенко в последний раз посетил Донбасс в качестве президента. Фото: twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко призвал своего преемника Владимира Зеленского заботиться об украинской армии.

Об этом он заявил во время рабочей поездки на Донбасс.

"Своего преемника на посту президента прошу не повторять ошибок моих предшественников и должным образом заботиться о Вооруженных силах Украины. Потому что сильная армия при любых обстоятельствах защитит Украину. Верю, что совместными усилиями мы вернем мир и спокойствие на всю территорию Украинского государства и наши дети будут жить в независимой, счастливой и зажиточной европейской Украине", - сказал Порошенко.

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На начало российской агрессии 2014-го украинская армия была обворована - не было даже формы, не то что достаточного количества боеприпасов. За 5 лет Вооруженные силы Украины возобновились. Накануне президент Петр Порошенко поручил поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тыс. грн. Теперь зарплата составит более 27 тыс. грн. Украинский воин будет получать почти 1000 грн в день.