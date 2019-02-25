Порошенко анонсирует тур с Гройсманом по квартирам

Президент и премьер ходить до пенсионеров. Фото: УНІАН

Президент Петр Порошенко в марте прокатится областями и будет ходить по квартирам проверять, как живут люди. Об этом он заявил после совещания в Пенсионном фонде.

"Еще хочу сказать, что и я и премьер-министр во время мартовских региональных поездок, хочу предупредить, мы будем заходить к пенсионерам, будем спрашивать, как перечислено пенсии. И проверять, что система (пенсионная. - Gazeta.ua) работает эффективно", - заявил он.

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В понедельник президент Петр Порошенко заявил, что пенсионеры почувствуют улучшение в марте.