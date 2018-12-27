Порошенко анонсировал старт испытаний новых ПЗРК

"Колибри" должно поступить на вооружение в 2025 в году.Фото: Depo.ua

В 2019 году завершат разработку и начнут испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса "Колибри".

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает "Украинский милитаристский портал".

Деталей об этой разработке сейчас нет.

Впервые об украинском ПЗРК "Колибри" стало известно в 2011 году, когда эту разработку рассматривали как перспективное вооружение противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ, которое должно поступить на вооружение в 2025 в году.

Впоследствии в Украине были разработаны проекты модернизации существующих на вооружении ПЗРК "Стрела-2М" и "Игла-1", которые получили название "Стрела-2ММ" и "Игла-1М" соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мина небесная" - показали, как военные умеют минировать дороги с вертолета

Государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 года передал украинской армии более 2500 единиц высокоточного вооружения.