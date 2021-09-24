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суббота, 25 сентября 2021 09:05

Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
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Петр Порошенко с женой, депутатом Киевсовета Мариной Порошенко посетили базар под Каневом Черкасской области
Фото: Петр Порошенко
На выходных по грибы поехал и бывший нардеп Олег Ляшко
Инна Совсун среди рабочей недели готовила драники
Михаил Федоров с женой и дочкой гуляли в Сан-Франциско, в Калифорнии
Арсен Аваков выложил фото с запеченной рыбой с картошкой

Пятый президент Петр Порошенко с женой, депутатом Киевсовета Мариной Порошенко на прошлой неделе на рынке под Каневом покупал овощи и фрукты. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков показал домашнюю рыбу с картофелем. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров с семьей гулял на пляже в Сан-Франциско.

Чем еще занимались политики на этой неделе – в материале Gazeta.ua.

Нардеп, пятый президент Петр Порошенко с женой, депутатом Киевсовета Мариной Порошенко посетили базар под Каневом Черкасской области. Купили корзины с грибами, арбуз, виноград, сливы.

На выходных за грибами поехал и бывший нардеп Олег Ляшко. Устроил пикник в лесу – с мясом, овощами, солеными помидорами, горячими напитками.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков в начале недели похвастался как справляется с домашними делами. Выложил фото с запеченной рыбой с картошкой.

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Народный депутат от "СН" Жан Беленюк на этой неделе кроме работы в Раде катался на самокате по улицам Киева и проводил афтографсесию в центре столицы.

Депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина поехала в гости к коллеге по фракции Александре Устиновой в Винницу. Там женщины во дворе дома ужинали – сырами, орехами, лазаньей, кишем. На десерт ели торт "Наполеон". Среди недели делала массаж лица.

Нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук на этой неделе посещал Всеукраинскую неделя дошкольного воспитания. Смотрел за выступлением детей в костюмах кошек. Сходил также на экскурсию в школу – там показывали техническое оборудование. Показали нардепу и дрон, который запустили в директора в кабинете.

Депутат от "Голоса" Инна Совсун в эти выходные посетила "КиевПрайд". Сфотографировалась с участниками акции. Сделала селфи с депутатом Киевсовета Максимом Нефедовым. А среди рабочей недели готовила драники и спрашивала у подписчиков, что посмотреть с сыном под блюдо.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров с женой и дочкой гуляли в Сан-Франциско, в Калифорнии. Анастасия Федорова опубликовала, как играли с ребенком на пляже.

"Слуга" Мария Мезенцева опубликовала фото с матерью. Показала также фотографию, как со своей собакой отправляла помощь людям на восток.

Депутат от "Голоса" Галина Васильченко поделилась фото из командировки в Одессе. Осматривала морской порт. Что именно делала в городе, не рассказала.

Нардеп от "слуг" Ярослав Юраш среди недели выложил фото, где его сын Лев играет на детской площадке под Офисом президента.

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела подозреваемого во взяточничестве народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Юрченко.

В сентябре прошлого года НАБУ сообщил о взяточничестве нардепа. Высший антикоррупционный суд принял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Затем он вышел под залог. Депутата исключили из фракции "Слуга народа".

Александр Юрченко баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на округа в Голосеевском районе Киева.

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