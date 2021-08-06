Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки в 1991-2000-х Украина расплачивается до сих пор

Автор: Oleksandr Alfyorov/Facebook Кандидат исторических наук член Высшего Совета НК экс руководитель прессслужбы полка "Азов"

24 августа Украина будет отмечать День Незалежности. Gazeta.ua опубликует три интервью, в которых эксперты проанализируют ошибки и успехи страны за 30 лет.

В первом об получении независимости, основные ошибки и успехи в 1991-2000-х годах говорим с историком Александром Алферовым.

Говорить о первых годах независимости грустно и обидно. То десятилетия должно было стать стартом для того, чтобы 30 лет мы встречали в соборном и самостоятельном государстве с очень высокими экономическими показателями. Зато создали олигархию и продлили срок существования России на территориях, где господствовала коммунистическая партия. Первое десятилетие мы упустили.

Могла ли Украина стать независимой ранее 1991-го? Что для этого нужно?

Имели шанс стать независимыми в 1990 году. Этому способствовали выдающиеся события для украинской истории. Например, состоялась акция "Живая цепь", которая объединила Львов, Киев и Донецк. 16 июля провозгласили декларацию о государственном суверенитете. В том же году праздновали 500-летие украинского казачества и прошла Революция на граните. Все это ускоряло признание независимости, но коммунистическая партия не способствовала этому. Если говорить о 1980-1970-е годы, то не было никакого шанса провозгласить независимость. Потому что существовал диктат партии и СССР.

Какие ключевые решения помогли Украине получить независимость?

До провозглашения независимости - существовали мировые лидеры, которые способствовали уменьшению влияния Советского Союза. К тому же украинцы, которые находились в разных странах, постоянно ставили вопрос о политической, экономической, культурной плоскости нашего государства. Однако ключевым шагом к независимости стала советская система. СССР мог предоставить новейшие военные технологии другим странам, которые имели конфликт с западными государствами. Однако в Союзе элементарно нельзя было купить туалетную бумагу. Поэтому ключ к самостоятельной Украины лежал в 1980-х годах, когда была острая нехватка товаров быта, продуктов питания, был дефицит в самой идеологии коммунистической партии. Главными событиями стали зарубежное влияние, Чернобыльская катастрофа, начало активного участия украинских политиков в системе коммунистической идеологии и как следствие разочарование людей в СССР.

Независимость в 1991-м получили бескровно. Была угроза жестких противостояний?

В 1991 году мы могли оказаться в том же состоянии, что и страны Балтии. Но лидеры тогдашней Беларуси, России и Украины смогли найти общую координацию. Кровопролития обошлось. В 1990-м оно могло вспыхнуть, ибо были шахтерские забастовки. Но общество не хотело иметь конфликтов с верхушкой коммунистической партии. Поэтому акции прошли бескровно. В 1992 году произошло обострение между Украиной и Российской Федерацией через распределение Черноморского флота и показательный выход под украинским флагом одной из лодок в Одессу. Но, к счастью, все это прошло без человеческой крови.

Какие черты украинской нации сформировались после независимости?

После провозглашения у нас состоялась большая переоценка ориентиров и взглядов. Состоялся процесс демократизации общества. Оно начало активно меняться. Мы, как нация поняли, что имеем будущее и наши дети будут жить в собственном государстве. В 1990-х украинец стал гражданином, знал, что есть независимое государство и он ею управляет. Однако изменения пришли в последующие два года - произошел большой спад экономики. И как следствие - разочарование к политикам, которые были не способны защитить восстановленную Украины.

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Почему первым президентом именно Леонид Кравчук? Насколько его роль важна?

Он смог в условиях нарастания политического кризиса в СССР переориентироваться и выйти из коммунистического большинства. Быстро стал над процессами провозглашения суверенитета и независимости. Смог перекраситься. Кучма видел себя коллегой российского или белорусского президентов. Имея контроль над политическими элитами бывшей УССР - смог пользоваться их поддержкой на выборах. Кроме этого, смог административным давлением дать понять, что именно он является следующим президентом. Леонид Кравчук дал ему возможность выиграть президентские выборы. Но за время своего президентства не начал декоммунизации. Хотя процессы люстрации должны быть первыми. Их отсутствие привело к тому, что "красные депутаты" смогли создать плацдарм для деятельности в первые годы независимости. И избежать ответственности и наказания за то, что они совершили.

Кто во время провозглашения независимости был союзником, а кто - врагом?

Несмотря на то, что западные страны долгое время пытались ограничить влияние Советского Союза и подорвать его экономические потуг - они не были готовы к провозглашению независимости 15 республик, входивших в СССР. Для запада Союз был врагом. Познакомиться с новыми врагами в виде 15 независимых государств - они были готовы. Тем более СССР был ядерным государством и атомное оружие оказалась в нескольких республиках. США также не желали провозглашения независимости Украины. Сегодня есть параллель, когда западные страны пытаются по большей части вернуть нас в спектр влияния России и тем самым закрыть вопрос. То же происходило в 1991 году. Признание Украиной было явлением медленным и политизированным. С середины непосредственным противником была коммунистическая партия, в руках которой кровь расстрелянных, замученных украинцев. Коммунисты были противниками независимости. К счастью, их дезорганизовали. Они не понимали ни сигналов из Москвы, ни что делать в ситуации забастовок, протестов и тому подобное. Авторы украинской независимости - это украинский народ, который имел четкое намерение получить независимость еще в конце 1980-х. Украинские граждане понимали, что государство развиваясь в медленном ритме - зависит от центров,которые навязывали: "есть много народов, но с одним большим". Это влияло на морально-психологическое состояние населения. Вместе с тем, когда "великий народ" начинал диктовать экономические особенности жизни страны, это не удовлетворяло украинцев. Мы стали первыми, кто заговорил, что Украина может сама себя обеспечить. Наша экономика была бы лучше, если бы самостоятельно занимались финансированием.

В Верховную Раду тогда проходили в основном коммунисты. Как это повлияло на развитие Украины?

Выборы в парламент были в то время очень тяжелые, происходили в большой гонке. Говорить о демократичности нет смысла. Молодые люди не могли попасть в Верховную Раду из-за возраста. Все административное давление было на стороне коммунистов. Депутаты создали первую партию "Народный рух Украины" (как политическая организация НРУ был зарегистрирован в 1993-м. - Gazeta.ua) и вокруг нее начали объединяться другие их коллеги, даже из коммунистической партии. Потому что понимали, что дальнейшей жизни Советский Союз не имеет. Эти первые 20 депутатов были активными и завоевали доверие. Именно на долю этих людей пришлись процессы, которые привели к независимости, создание правительств и тому подобное. Их дело было очень мощным и количество не имело значения. Впервые в истории сломили однопартийность депутатского корпуса.

До принятия Конституции человек мог быть народным депутатом, влиятельным членом комитета и министром. Почему народные избранники объединяли несколько полномочий одновременно?

Это был странный период, когда один человек мог находиться на нескольких должностях. Такое себе наследство коммунистической системы, когда парламентарий в СССР должен был ездить на все сессии и голосовать, как скажет партия. В 1990 году мы столкнулись с тем, что парламент это одна из ветвей власти, а не бонус к какой-то партийной идеологии. Соответственно, должен работать отдельно. Совмещение должностей невозможно из-за человеческого фактора. Часто это приводило к конфликту между ветвями власти. Поэтому, согласно Конституции функционал человека разделили.

В 1996 году Конституция формально ограничила полномочия тогдашнего президента Леонида Кучмы. Почему не произошло реального ограничения власти президента?

Конституция ограничивала, но существовали моменты, связанные с ментальными характеристиками. Украинцы хотели иметь сильную власть для быстрых экономических реформ и изменений. У людей было желание, чтобы сильная рука могла проводить реформы. На 1996 год экономика находилась в состоянии большого кризиса, инфляции, которая легла на парламент. И собственно там искали измену, причину - почему экономика разрушается. Люди стали замечать, что богатеют избранники. Поэтому желание общества иметь сильную власть легитимировало существования президента Кучмы с сильными полномочиями, но с большими ограничениями в контексте закона.

Каким Кучма был президентом?

Леонид Кучма имел два президентских срока, что сегодня рекорд. Оба срока были разные по методу правления и последствиями. На первое президентство его выдвинули "красные директора" крупных предприятий, которые пытались законсервировать любые политические перспективы Украины. Во время баллотирования на второй срок - Кучма уже был человеком, против которого боролся коммунист Петр Симоненко. При Кучме происходила олигархизация украинских элит. Начался разделение территориальных сфер влияния, массовое перераспределение имущества Украины. Кучма вел политику, которая сблизила нас с Россией. Это создало негативный имидж для Украины, как независимого государства, которое не может определиться - хочет вернуться под опеку РФ, или дойти к демократическим ценностям и жить как европейское государство. При Кучме были преследования журналистов, критикующих политическую волю президента. Это время привело к застою во многих сферах и окончательно развалило украинскую экономику. Ее распределение между олигархами, расцвет которых пришелся на 1990-е вместе с бандитизмом, продолжается. К положительным сдвигам во время Кучмы относим принятия Конституции, попытки стабилизации украинской экономики и внедрение гривны.

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Почему влияние Москвы на Украину тогда сохранилось?

После распада СССР россияне оставили влияние на политическую и экономическую жизнь Украины. Экономика бывшего Союза была завязана на производстве товаров, полный цикл сборки которых должен был происходить в разных уголках Советского Союза. На первых этапах независимости оказалось, что наша экономика не способна функционировать без партнеров в других странах СССР. В 1993 году Москва оставила за собой влияние на СБУ. В том году состоялась последняя зачистка документов, которые уничтожали. РФ оставила за собой и контроль над ядерным оружие, которое было в Украине. Влияли на информационное поле Украины, на жизнь общества, была поддержка идеологической близости. Деньги России начали поступать в высшие эшелоны украинской власти. Большой поток газа и нефтяных долларов подкупали украинскую верхушку в 1990-х. Очевидно, наступление России был бы в этот период жестче, если бы не ее внутренние проблемы. Не исключено, что начались бы вооруженные конфликты, которые она проявила после прихода Путина.

Какие ключевые ошибки допустили в эти 10 лет?

Ошибкой было отсутствие декоммунизации и люстрации. Ключевым промахом стало присутствие номенклатуры, старой власти в новом государстве. Хищение государственного имущества через приватизацию и создание олигархической системы, которая породила коррупцию.

Если бы первым президентом стал Вячеслав Чорновил - украинцы, как нация, сформировались бы раньше?

Украинская нация сформировалась много веков назад. Не хватало людей, которые были бы в политике создателями независимости. И это не только Чорновил, Левко Лукьяненко, Степан Хмара. Они активно действовали в украинском поле в 1990-1991 годах. Если бы эти люди пришли к власти, то ситуация была бы однозначно другой.

Какие основные плюсы и минусы того десятилетия? Какие процессы тогда зародились и продолжаются до сих пор?

Рожденная тогда коррупция до сих пор не исчезла. В то же время украинская православная церковь, которая появилась, обрела свою независимость за 30 лет. В 1990-х была связь с Россией. В 2014 году мы совершенно от нее отвернулись. Свобода прессы в 1990 годах была лишь прописана Конституцией. Сейчас это есть. Единство ветвей власти в постсоветском тоталитаризме в наше время расходится. В 1990-х был упадок украинской армии. Сегодня - это свершения. Она совсем другая.

Чего Украина достигла, как независимое государство, чего еще нет?

Украина за 30 лет не достигла политической этики, не была в состоянии выстроить между собой диалог, который бы привел к созданию общей модели существования политики в этой стране. За эти годы мы так и не смогли выстроить маркеры своей идентичности: кто мы в этом мире, чьи мы потомки, какова наша история. Мы не родили своего государственного мифа. С его помощью в 2014 году мы бы отразили российскую агрессию в считанные дни. За все это время Украина не расстроила программу для молодежи. Сегодня нация оказалась под огромной угрозой, потому что не способны предоставить молодому поколению продукт, который бы их заинтересовал. За 30 лет проиграли не одну битву связанную с экономической, гуманитарной сферой. Но вместе с тем - достижением стало получение независимости украинской церкви.

В субботу, 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. В тот день на поддержку независимости собрался большой митинг. Под стенами Рады стояло около 30-50 тыс. человек, которые не расходились до вечера. Заседание транслировали на улицу. Провозглашение независимости встретили очень эмоционально. 1 декабря 1991 года состоялся референдум о провозглашении независимости Украины. 90,32% (28,8 млн) украинцев, принявших участие в голосовании ответили,что подтверждают Акт провозглашения независимости Украины.