"Пора выходить из дымовой занавеси" - Гайко Маас бросил вызов Москве

Гайко Маас требует от России фактов невиновности в отравлении Навального.Фото: dw.com

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас требует от России проведения расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Если страна не имеет отношения к нападению на оппозиционера то в ее интересах доказать фактами. Эта ситуация - вызов для Москвы.

Об этом сообщает газета Bild am Sontag.

"Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед. Но если в ближайшие дни российская сторона не внесет свой вклад в расследование, и все закончится завуалированием и "дымовыми занавесами", то придется исходить из того, что Россия что-то скрывает, и нам с нашими партнерами придется обсудить ответ", - сообщил он.

Нападение на Навального провели с использованием международной запрещенной смертельной химического вещества. Этой же ядом травили бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочь Юлию в Солсбери.

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Представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия откроет уголовное дело по факту отравления Алексея Навального, как только получит подтверждение наличия в организме оппозиционера ядовитого вещества.

В то же время немецкие медики обнародовали диагноз Навального. По результатам исследования немецкой спецлаборатории Бундесвера Алексея Навального отравили токсином из группы "Новичок".

Беларусь опубликовала запись якобы "перехваченной" разговоры представителей Германии и Польши об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Этот разговор якобы доказывает, что заявление немецкого правительства об отравлении "Новичком" было сфальсифицировано.