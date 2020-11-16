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"Пора США отреагировать": Сергей Лещенко призвал администрацию Белого дома привлечь к ответственности пророссийские силы

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&quot;Пора США отреагировать&quot;: Сергей Лещенко призвал администрацию Белого дома привлечь к ответственности пророссийские силы
Фото: "Слово і діло"

После победы Джо Байдена на выборах в США политика Белого дома в отношении Украины должна быть направлена на уменьшение российского влияния в Украине.

Об этом в авторской статье для KyivPost "Как Байден может помочь Украине - и Америке" написал народный депутат прошлого созыва Сергей Лещенко.

Сергей Лещенко отметил, что недавно YouTube удалил канал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

"Удалили канал Азарова, который сбежал в Россию и оттуда распространял ложную информацию по всему миру. Медведчука тоже забанили. Но телеканалы его партии NewsOne, ZIK и 112 продолжают выполнять аналогичную миссию на YouTube, как и их политический сателлит Анатолий Шарий, пророссийский видеоблогер, который даже создал пророссийскую политическую партию, которая получила места в местных советах - успех полностью основан на его популярности на YouTube, - уверен политик.

По его мнению, если бы YouTube, платформа, принадлежащая американской компании Google, ужесточила свою политику в отношении дезинформации и удалила канал Шария и аналогичные российские пропагандистские аккаунты, это было бы большой услугой для Украины.

"Кроме того, США не должны ограничиваться санкциями против одного депутата Андрея Деркача, которого правительство США признало российским агентом, пытающимся повлиять на выборы 2020 года. Наказать следует всех союзников Деркача. Он перечислил их в своем фальшивом досье, который назвал "DemoCorruption". Это бывшие и действующие депутаты Александр Дубинский, Валентин Наливайченко, Олег Волошин, Андрей Артеменко, бывшие прокуроры Юрий Луценко, Виктор Шокин, Константин Кулик и другие", - подчеркнул он.

Экс-парламентарий выразил надежду, что администрация Байдена будет уделять больше внимания жизнеспособности антикоррупционных реформ в Украине.

"В частности, США должны стать союзником украинского гражданского общества для сохранения достижений в борьбе с коррупцией, которые в последние месяцы стали мишенью для пророссийских сил и Конституционного суда Украины, который уничтожает Национальное антикоррупционное бюро Украины. лишение смысла работе Национального агентства по предупреждению коррупции и создание угрозы для Высшего антикоррупционного суда", - отметил он.

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