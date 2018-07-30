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понедельник, 30 июля 2018 17:08

Пора переосновывать украинское государство, – Андрей Николаенко

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Пора переосновывать украинское государство, – Андрей Николаенко
Глава партии "Основа" Андрей Николаенко: "мажоритарная система сегодня – это скорее зло, чем позитив"

Партия "Основа" предлагает совершенно новый формат избирательной системы в Украине. Стране действительно нужен новый Избирательный кодекс. И ключевым его элементом должна стать возможность электронного голосования. Об этом заявил глава партии "Основа" Андрей Николаенко в эфире одной из политических программ.

"Неужели миллионы украинцев, вынужденных выехать на заработки за рубеж, не имеют право принимать участие в выборах президента страны, в которую они хотят потом вернуться?!", – говорит политик.

"В ХХI веке всем студентам, всем заробитчанам, всем переселенцам, всем тем, кто не доверяет нынешней власти, нужно предоставить цивилизованную возможность электронного голосования. Сейчас технологии Blockchain, электронной защиты данных позволяют это сделать. Появится ключ для создания абсолютно другой Украины. Если мы хотим, чтобы молодежь и пассионарные люди приняли участие в выборах, нужно дать им такую возможность", – поясняет Андрей Николаенко.

Глава партии "Основа" акцентирует внимание также на необходимости отказа от мажоритарной системы на выборах в Раду. "Несмотря на то, что лидер нашей партии Сергей Тарута является мажоритарщиком, он и все мы понимаем, что мажоритарная система сегодня – это скорее зло, чем позитив", – говорит Николаенко. Кроме того, по его мнению, парламент нужно сделать более доступным для политических партий.

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Сегодня необходимо начинать заново переосновывать все государство, и строить его следует на новом, мощном и незыблемом фундаменте, считает Андрей Николаенко. Он напоминает, что почти три года назад в Верховную Раду уже был подан законопроект о процедуре подготовки новой Конституции Украины (рег. №3781). И что согласно этому законопроекту, текст будущей Конституции должны будут написать фактически сами украинцы, а не власть.

"Новая Конституция не должна быть псевдонародной, какой она есть сегодня. Конституции Польши, Франции, США начинаются со слов: "Мы – народ такой-то страны, договорились о том-то…". А в украинской конституции до сих пор остается фраза "Верховная Рада Украины от имени Украинского народа…". Но ведь этому органу власти в Украине доверяет только 2% населения. Люди должны сами решить, в какой стране им жить", – заявляет Николаенко. Он убежден, что новая Конституция должна быть закреплена на всеукраинском референдуме, как это было сделано при подтверждении Акта провозглашения независимости Украины на историческом референдуме в 1991 году.

Изменить страну можно только вернув доверие к власти, а это можно сделать только путём конституционной реформы. Мы с рядом ученых – лучших экспертов в сфере конституционного права уже разработали и зарегистрировали в Раде законопроект №3781, который определяет процедуру подготовки проекта новой Конституции Украины. Разрабатывать её должно Конституционное Собрание с представителями от всех территориальных громад и моральных авторитетов. Разработанный проект должен пройти всенародное обсуждение, после чего должен быть принят на всеукраинском референдуме

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30
июля

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