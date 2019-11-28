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четверг, 28 ноября 2019 19:52

Попытки власти удержать рейтинг приблизят социальный взрыв - политолог

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Попытки власти удержать рейтинг приблизят социальный взрыв - политолог
Учитывая последние тенденции, можно прогнозировать дальнейшее падение рейтинга Зеленского. Фото: ukrinform.ua

Падение рейтинга президента Владимира Зеленского ожидаемое, учитывая скандалы вокруг правительственной вертикали. Кроме того, заметно негативное восприятие обществом предлагаемых инициатив Зеленского в экономической и социальной сферах.Оо этом заявил в комментарии Gazeta.ua политолог Виктор Таран.

"Речь идет о ФОПах, таксистах. Не произошло повышения заработных плат бюджетникам, пенсий. Сюда также входит вопрос земельной реформы ", - отметил политолог.

Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания. А это повышение социальных стандартов, уменьшения коммунальных платежей, лишения свободы коррупционеров, напоминает Виктор Таран.

"В свое время Михаил Саакашвили говорил, что за первые 6 месяцев деятельности они в Грузии сделали реформы. Впоследствии были положительные результаты. Если посмотреть на первые 6 месяцев деятельности Зеленского - не произошло никаких радикальных изменений, инноваций или реформ. Кроме попыток узурпировать власть ", - добавил он.

Учитывая последние тенденции, можно прогнозировать дальнейшее падение рейтинга Зеленского.

"В дальнейшем власть будет действовать в хаотичном "броуновском" движении. Он будет направлен на поиск путей к росту рейтинга. Будут искать ответственных за провалы. Первым понесет ответственность Кабинет министров. Поэтому могут произойти кадровые перестановки на уровне правительства: отставка премьер-министра Алексея Гончарука и других министров.

Для повышения или удержания рейтинга правительства могут прибегнуть к показательному исключения отдельных нардепов из фракции партии "Слуга народа". Возможны попытки социального популизма. Речь идет в частности о попытке украинской власти договориться с Москвой о прямых поставках дешевого российского газа, что позволит существенно снизить коммунальные тарифы. Или поиск мира любой ценой.

Такие шаги не приведут ни к чему хорошему и не дадут результатов. Наоборот - приблизят социальный взрыв в стране ", - резюмировал политолог.

Согласно проведенной Киевским международным институтом социологии с 22 по 25 ноября к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% украинцев.

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28
ноября

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