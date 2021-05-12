Популяризирует Украину и защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену

Лещенко прокомментировал московские гастроли жены. Фото: скриншот с видео

Член наблюдательного совета Укрзализныци, бывший нардеп Сергей Лещенко впервые прокомментировал скандальное выступление его жены Анастасии Топольской в Москве.

По словам чиновника, это выступление стало "поддержкой людей, которые являются прямыми жертвами режима" президента России Владимира Путина.

"Что касается мероприятий, которые происходили в России, то на самом деле она в стране, которая ущемляет эту культуру и представителей этой культуры. Потому что там это мероприятие просходило в том числе с участием широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества - меньшинства, страдающего от Путина, от (Рамзана. - Gazeta.ua) Кадырова", - сказал Лещенко в эфире "4 канала".

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Он добавил, что эта поездка "является возможностью для определенных информационных киллеров, которые выполняют заказы олигархов". Для олигархов, с которыми он "воюет десятилетиями", это возможность свести счеты, утверждает бывший нардеп.

"Их цель (олигархов. - Gazeta.ua) это задеть меня, а не ее. И таким образом дискредитировать меня. Ее (Топольскую. - Gazeta.ua) надо поддержать, она популяризирует Украину", - заявил Лещенко.

Напомним, 9 мая Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выступила в московском клубе "Мутабор". Своими гуляниями активно хвасталась в сети. Это не первые ее гастроли в РФ. С начала войны она ездила к оккупантам не менее 10 раз.