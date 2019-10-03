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четверг, 03 октября 2019 13:21

Поправка Геруса по импорту электроэнергии была принята с нарушением процедур ВР — Кучеренко

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Поправка Геруса по импорту электроэнергии была принята с нарушением процедур ВР — Кучеренко
Первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко: "Россия способна поставлять электроэнергию по демпинговым ценам, чтобы увеличить энергозависимость Украины"

Поправка председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, которая позволила импорт электроэнергии, была принята с нарушением регламента ВР.

Об этом заявил первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"К большому сожалению, когда принимали эту правку в совершенно другой закон, были нарушены все возможные процедуры. И я сегодня знаю, что Национальная комиссия по регулированию энергетики против была этой правки, если бы ее спросили. Я знаю, что не она была согласована соответствующим образом. И что в итоге? Система перетока из Беларуси построена, по сути это российская электроэнергия. Потому Беларусь работает с Россией параллельно. И сразу появилась информация, что законтрактованная российская электроэнергия, которая перетоком через Беларусь заходит, и уже пошли первые контракты. Первой, насколько мне известно, стала дочерняя компания НЭК "Нафтогаз". Вторыми, как сегодня стало известно, это какие-то компании, аффилированные с владельцами металлургических комбинатов", — сказал Кучеренко.

По мнению эксперта, Россия способна поставлять электроэнергию по демпинговым ценам, чтобы разрушить отечественную генерацию и увеличить энергозависимость Украины.

"Россия сегодня — абсолютно нерыночная страна, и они могут демпинговать для того, чтобы бороться, по существу, с нашей генерацией. И сегодня российскую электроэнергию мы запускаем и отодвигаем "Энергоатом", и отодвигаем наши тепловые станции. Это очень опасная логика — играть с российской электроэнергией. У нас доктрина, наоборот, интегрироваться с европейской энергосистемой, а мы в результате делаем шаг назад и интегрируемся с российской электроэнергетикой", — пояснил Кучеренко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Ряд энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть.

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Дата
03
октября

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