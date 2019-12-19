Помпео едет в Украину переговорить с Зеленским: назвали дату

После переговоров с госсекретарем прояснятся и детали будущего визита Зеленского в США. Фото: "Українська правда"

В начале января 2020 году в Украине с рабочим визитом прилетит госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в Помпео запланировала встречу с Зеленским.

"Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным предстоящим визитом Зеленского в США", - заявил помощник президента.

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Также Ермак сообщил, что планируется визит президента в Великобританию.

"Потом я думаю, будет также обращено внимание на Восток", - рассказал Ермак.

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