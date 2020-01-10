Помпео едет: когда госсекретарь США посетит Украину

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео посетит Украину с официальным визитом в конце января 2020 года.

"Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, он был перенесен с 3 января", – сообщила пресс-служба Офиса президента итоги телефонного разговора президента Украины и госсекретаря США.

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1 декабря стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отложил поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за ситуации в столице Ирака Багдаде, где 31 декабря несколько тысяч протестующих атаковали посольство США.

Сделали это во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на территории Ирака. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и требовали закрытия посольства США.

29 декабря американские ВВС атаковали базы иракской шиитского группировки "Катаиб Хизбалла", в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек.