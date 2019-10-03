Помощница Помпео приехала в Киев

Дениз Натали осмотрела Майдан Независимости. Фото: Twitter

В Киев приехала помощница госсекретаря США Дениз Натали.

Об этом сообщает Twitter посольства США в Украине. Опубликовали фото с Майдана Независимости.

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"Руководительница Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью в поддержку евроатлантического пути Украины", - сказано в сообщении.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину несмотря на скандал вокруг телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским.