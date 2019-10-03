Помощница нардепа Тищенко попала в конфуз

Михолап не смогла ответить на вопрос о политике. Фото: ТСН

Помощница народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Марьяна Михолап попала в конфуз.

В интервью "Обозревателю" она рассказала, что интересовалась политикой еще со школы. Но не смогла вспомнить вспомнить имя первого президента Украины.

"Кучма. Нет, нет, нет... Сейчас, Леонид его звали. Я точно помню, дай секунду. Кучма был очень долго...", - сказала она.

Затем у нее спросили, кто стал главой государства после Кучмы.

"После Кучмы сразу Ющенко и Янукович. Ющенко, а потом Янукович", - ответила Михолап.

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Помощница Тищенко не смогла ответить на вопрос о численности народных депутатов в ВР.

"Я знаю, что сейчас сократили, сейчас 300", - сказала она.

Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа", в прошлом телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, имеет среди помощников модель 22-летнюю Марьяну Михолап.