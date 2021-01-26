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Полтавская ОГА в 2020 году стала первой в Украине по эффективности ремонта местных дорог

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Полтавская ОГА в 2020 году стала первой в Украине по эффективности ремонта местных дорог
В 2020 году на местные дороги областные государственные администрации получили 22,172 млрд грн

Рейтинг использования средств Государственного Дорожного фонда за 2019 и 2020 годы разместил на своей фейсбук-странице координатор программы "Большая стройка" Юрий Голик.

По информации Голика, в 2020 году на местные дороги областные государственные администрации получили 22,172 млрд грн. Это на 51% больше, чем они получали в 2019 году. Неиспользованный остаток средств на начало 2021 составил 1,389 млрд грн — 6,2% от всего объема выделенных средств.

Первой по эффективности использования средств Держдорфонда стала Полтавская ОГА — 99,94%. В тройку лидеров попали также Херсонская (99,59%) и Ивано-Франковска (99,57%) областные государственные администрации.

Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов отметил, что Полтавщина — лидер среди областей по эффективности и своевременному выполнению ремонта объектов местных автодорог.

"Использование бюджета Дорожного фонда 2020 — на уровне 99,94%, что является самым высоким показателем в Украине. Это говорит о том, что средства, которые были выделены области на местные дороги, не отлеживаются на счетах облгосадминистрации, а работают на людей", — подчеркнул Олег Синегубов.

Как отметил директор Агентства местных дорог Полтавской области Алексей Басан, весь запланированный ремонт местных дорог выполнен своевременно и в полном объеме. Кроме того, предприятие смогло увеличить запланированные объемы ремонта.

"Благодаря эффективному использованию ресурсов, мы смогли в этом году сэкономить более 100 млн грн государственных средств, на которые дополнительно отремонтировали почти 15 км местных дорог. Наш показатель этого года — 127 км отремонтированных дорог — один из крупнейших среди других областей", — отметил Алексей Басан.

Деловая столица
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