Польський політик розповів для чого Польщі Україна

Чем Украина важна для Польши. Фото: AgroNews

Украина играет ключевую роль в обеспечении стабильности в Европе, ведь она является определенным буфером, отделяющим Запад от России, заявил министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах Яцек Чапутович во время онлайн-дискуссии Киевского форума.

"Следующей является Польша. Следовательно, для нас очень важно, чтобы Украина оставалась прочной, сильной и суверенной. Суверенная Украина также делает невозможным возвращение России к статусу супердержавы, который она имела во время" холодной войны "как Советский Союз", - подчеркнул Яцек Чапутович.

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Дипломат подчеркнул, что Европа нуждается в сильной стабильной процветающей Украины как важном элементе европейской архитектуры безопасности.

Председатель Могилевской областной организации партии "Белорусский народный фронт" Виталий Макаренко обратился в Государственную миграционную службу Украины с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.