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вторник, 23 февраля 2021 05:21

Польша в ООН осудила Россию

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Польша в ООН осудила Россию
Президент Польши Дуда раскритиковал действия российских властей. Фото: Reuters

Международное сообщество не должно переходить к политике "business-as-usual" в отношениях с Россией, которая не соблюдает норм международного права.

"Восстановление подхода "business-as-usual" в отношениях с Россией и ожидания, что это повлияет на поведение Кремля, является наивным. Не в этом заключается настоящий диалог. Он означает соблюдение определенных стандартов, а в случае России эти стандарты не улучшаются, а ухудшаются", - заявил президент Польши Анджей Дуда во время онлайн-выступления на сессии Совета ООН по правам человека.

Он призвал российские власти выполнить международные обязательства и освободить оппозиционера Алексея Навального и его арестованных сторонников.

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Президент РП подчеркнул, что международное сообщество должно также обращать внимание на "ужасную ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Украины, которые находятся под контролем российских оккупационных сил или сепаратистов, которых поддерживает Россия".

"Польша однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул Дуда.

Он также отметил, что международное сообщество не может молчать и учитывая волну репрессий, которая прокатилась в Беларуси после президентских выборов.

17 января Алексея Навального задержали в зоне паспортного контроля аэропорта "Шереметьево", когда он возвращался в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы "Новичок" в конце августа 2020 года.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционер должен провести в колонии около 2 лет и 5 месяцев.

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