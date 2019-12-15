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воскресенье, 15 декабря 2019 17:56

Половина населения оккупированных территорий хотела бы присоединиться к России

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Автор: Тарас Подолян
  Население украинского востока имеет страх перед государством - считает общественный активист Николай Выговский
Население украинского востока имеет страх перед государством - считает общественный активист Николай Выговский

Недавно сайт "Зеркало недели" обнародовал социологический опрос общественного мнения на оккупированных территориях. За ним, около половины местного населения хотели бы войти в состав России. Причина в том, что украинская власть не наладила диалог с украинским востоком - считает общественный активист Николай Выговский. Об этом он сказал журналу "Країна".

"Меня сначала поразило это социологическое исследование. Хотя услышал, что его выполняла социологическая компания, которая была ранее замечена в манипулировании. Поэтому это насторожило. Такое исследование может быть элементом политической игры.

Но несмотря на это исследование показало, что мы слабо понимаем, что происходит на оккупированных территориях. Очевидно, что там сложился какой-то свой, совсем другой контекст. Поэтому перед нами сейчас есть проблема - как тех людей абсорбировать в тело Украины. О том, чтобы отказаться от них - речь не идет ни в коем случае ", - отметил он.

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"Я имел возможность общаться с одним человеком оттуда. Увидел полное отторжение любого сотрудничества с органами власти. Государство люди с оккупированных территорий воспринимают как нечто враждебное, от чего надо держаться подальше.

 

Я вспоминаю, мой дедушка рассказывал, что когда он был младенцем в 1921 году, коммунисты убили моего прадеда. За то, что у прадеда дом был оббит жестью, на которую он заработал дополнительными подрядами, потому что был хорошим хозяином. Поэтому к нему пришел так называемый комитет бедноты, и куда-то его вывезли. Поэтому его сын, мой дед, всю жизнь был в страхе выдвинуться и привлечь к себе внимание властей. Старался не светиться, не лезть на руководящие должности, чтобы лишний раз не попадаться на глаза государству. Этот тоталитарный страх тянется еще с советизации. На востоке сумели возродить его. Это плохо. Но все поправимо. Здоровая общественная дискуссия, пусть через десятки лет, даст свои плоды. Все люди на самом деле одинаковы. Они думают только о насущных проблемах. Если на них смогла повлиять враждебная пропаганда, то так же должна повлиять и здоровая дискуссия. С ними надо вести диалог ", - говорит активист.

Интервью с Николаем Выговским читайте в журнале "Країна".

Украинский институт будущего и редакция газеты "Зеркало недели. Украина" заказали социологический опрос на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, проведенного харьковской компанией "Нью имидж маркетинг групп".

Согласно обнародованным результатам, 57,8% жителей временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины.

В то же время 41,6% жителей ОРДЛО имеют документы о "гражданстве" самопровозглашенных образований и / или паспорт России. В частности так называемые паспорта "ДНР" или "ЛНР" у 34,8% опрошенных, паспорт России - в 6,8%.

42,9% опрошенных никогда не думали о получении российского паспорта.

Автор: Валерия Радзиевская
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