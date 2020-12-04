Полного карантина не произойдет - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 711
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1152
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1449
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 243
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 720
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5184
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Фото
Все фото
5
8
5
6
7
&quot;Львовщина показала пример объединения&quot;: 5 партий подписали меморандум
"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
&quot;За пять лет Львовщину не узнаете!&quot;: председателя облсовета выбрали со скандалом
"За пять лет Львовщину не узнаете!": председателя облсовета выбрали со скандалом
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
Кличко принял присягу мэра Киева
Кличко принял присягу мэра Киева
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
Видео
Все видео
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Кравчук назвал Лукашенко злом
Кравчук назвал Лукашенко злом
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
Интервью
1/5
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
1 Просмотров: 810
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 720
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 306
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5184
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 99
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
пятница, 04 декабря 2020 19:31

Полного карантина не произойдет - Зеленский

  Комментировать
Полного карантина не произойдет - Зеленский
В декабре локдауну не будет. Фото: Facebook

В декабре текущего года введения тотального локдауну не произойдет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

"В декабре локдауна не будет. Будет ли он в январе? Посмотрим. Если и будет, то не таким страшным, как его некоторые рисует", - заявил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый год в условиях пандемии: какие ограничения на праздники ввел Киев

Он также отметил, что Верховная Рада уже проголосовала за законопроекты, которые помогут гражданам и бизнесу, которые оказались в затруднительном положении из-за пандемии.

"Компенсации, списание долгов, налоговые каникулы. Все это заработает в ближайшее время", - рассказал Зеленский.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 131 нового больного коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 681. По состоянию на утро 4 декабря имеем 787891 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полного карантина не произойдет - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Украинский самолет установил 7 мировых рекордов

Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей

"Сыночек, я продолжаю тебя ждать" - 16 человек погибли в пожаре

Французы молятся за украинский народ

Черновола избрали председателем украинской партии

Появилась первая универсальная кредитная карта

Украинские и белорусские области разделили по-новому

Журналист просидел 6,5 лет в заложниках

Монарх отменил инквизицию

Металлические крыши срывало и уносило со скоростью до 300 км/ч

"У полиции и прокуратуры были липовые подозреваемые": новые факты о трагедии в Княжичах

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 20853
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 12618
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 12582
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 8613
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 8073
Политика
Назвали самых больших нардепов-прогульщиков осени
Назвали самых больших нардепов-прогульщиков осени Просмотров: 27
Бывший премьер отрицает получение взятки
Бывший премьер отрицает получение взятки Просмотров: 378
Украина и НАТО: в правительстве назвали год готовности к членству
Украина и НАТО: в правительстве назвали год готовности к членству Просмотров: 324
23 дня борьбы с болезнью: заместитель Разумкова выздоровел от коронавируса
23 дня борьбы с болезнью: заместитель Разумкова выздоровел от коронавируса Просмотров: 162
Дело Укрбуда: Гройсман получил от Микитася 75 млн грн взятки - журналист
Дело Укрбуда: Гройсман получил от Микитася 75 млн грн взятки - журналист Просмотров: 819
Больше всего комментируют
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
2
Российские наемники вторые сутки терроризируют наших у Водяного: что известно
2
"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь
Голосов: 18484
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть