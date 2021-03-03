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среда, 03 марта 2021 13:00

Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском

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В прошлую субботу под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем". Люди протестовали против приговора общественному деятелю Сергею Стерненку, требовали от президента Владимира Зеленского судебную реформу, а генпрокурора Ирину Венедиктову отправить в отставку.

Через 2 дня Зеленский на форуме заявил о "срочном лечении" судов.

О судебной реформе с Gazeta.ua.ua говорит юрист, член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

Автор: @hromadske.radio
  Сейчас судьи ориентируются на желания власти, говорит Роман Маселко
Сейчас судьи ориентируются на желания власти, говорит Роман Маселко

Когда и как следует начать реформу?

Она уже начиналась и Порошенко и Зеленским. Но всегда это делалось не совсем правильно. Уже все ошибки должны были быть учтены. И наконец начать настоящую судебную реформу.

Какой она должна быть?

Рецепт давно известен. Он даже был прописан в предвыборных обещаниях Зеленского, в меморандуме с Международным валютным фондом, рекомендациях стран G7, общественных экспертов.

Понятно, в чем была проблема провала предыдущей судебной реформы.

Суть реформы - это проверить судей, уволить нечестных. На их место назначить компетентных и независимых профессионалов на прозрачных конкурсах. Если этого добиваемся, тогда это решает проблему с недоверием к судебной системе. А потом уже можно совершенствовать процессуальное законодательство. Первое - люди, которые судят.

Ключевая проблема была в том, что очистку поручили делать Высшему совету правосудия, который состоит из таких же нечестных. Фактически такие должны были сами себя очистить. Это абсурд, как пчелы против меда. Надо в первую очередь изменить ВРП. Она формирует Высшую квалификационную комиссию судей. И начинает запускаться вся процедура с теми людьми, которые реально будут готовы менять систему.

Главное - люди, которые судят

Президент Зеленский это инициирует?

Зеленский это в принципе и пообещал. Выступал в понедельник, говорил, что надо изменить работу этих органов. Внес 2 законопроекты, которые должны запустить реформу.

Первый касается ВККС - органа, который набирает судей и проверяет действующих. Такое большое кадровое агентство. Законопроект в парламенте, но в нем зашита та же проблема, которая была раньше. Процесс набора членов комиссии поставлен в зависимость от нереформированной ВРП. Зеленский говорит: мы готовы сформировать новую комиссию, даже при участии международных экспертов. Но роль таких экспертов - минимальная.

Фактически проблему только усугубляют. Реформу могут провалить.

Законопроект о ВРП выглядит неплохо. Предполагается этическая комиссия, состоящая из наполовину судей и международников, должна проверять кандидатов в совет.

Но там есть один ключевой нюанс. Чтобы уволить недобросовестные действующего члена ВРП или назначить нового, который бы отвечал всем критериям, надо как минимум чтобы один судья из совета проголосовал за это. Среди судей, которые будут в совете, точно будут такие, кто будет пытаться сохранить систему. Даже если будут авторитетные международные специалисты, то очистка не произойдет банально из-за блокирования теми же судьями.

Надо обязательно изменить правило - чтобы решающий голос был за международниками. Иначе эту круговую поруку не разорвем.

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Зеленский и его политсила в парламенте это поддержат?

Судебная реформа - ответственность президента. Зеленский ответственен за то, чтобы наработать качественные законопроекты, подавать в парламент. В Верховной Раде его политсила имеет большинство. Поэтому полная ответственность за реформу лежит на Зеленском и "Слуге народа".

Президент обещает создать в Украине суд в смартфоне. Это может изменить судейскую систему?

Ход правильный. Многие процессы в судах - устаревшие. Почта, письма и тому подобное. Электронный суд или суд в смартфоне улучшит качество. Но это уже вторично. Базовое - человек, который будет осуществлять правосудие. Искусственного интеллекта не будет. Судья со смартфона или компьютера будет отправлять сообщения, проводить процесс. Это только поможет упростить процедуры, логистику, уменьшить коррупционные моменты, связанные со сроками и тому подобное.

Первое - надо перезагрузить ВРП, второе - ВСКК, третье - проверить весь судейский корпус. Уволить нечестных. На их место назначить компетентных. Есть еще вопросы судебного сбора - возможно надо уменьшить.

Если же начнем реформу из суда в смартфоне, а в должности будет Павел Вовк (в прошлом году Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи якобы-разговоров председателя Окружного административного суда города Киева Вовка, где говорится о захвате власти в ВРП. Вовка подозревают в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти. Gazeta.ua), то какими бы классными ни были интерфейсы, судебное решение будет таким, как хочет Вовк, а не как говорит закон.

Если реформу начнут со смартфона, а на должности будет Вовк, то какими бы классными ни были интерфейсы, судебное решение будет таким, как хочет Вовк

Какие еще изменения нужны?

Президент внес законопроект о передаче части полномочий ОАСК в Верховный суд. Шаг правильный. Так как сила Вовка - в его полномочиях, рассмотрение дел с центральными органами власти. Если такие полномочия убрать, то ОАСК превратится в обычный районных суд, будет рассматривать бытовую коррупцию, но не более.

Но Зеленский предлагает забрать лишь часть полномочий. А значительную часть, которыми Вовк манипулировал, захватывал власть, она остается. Поэтому законопроект по ОАСК также надо исправлять.

Если не реформировать ОАСК, то он может заблокировать конкурсы в ВРП и ВСКК. Даже если они будут правильно запущены.

Надо обеспечить добродетельный состав Конституционного суда. Любые процессы в государстве, наказание коррупционеров, любая реформа - судебная, земельная, все зависит от КС. Нужна прозрачная, качественная процедура конкурса. А не назначение своих людей, которые будут защищать определенные корпоративные интересы.

Чем завершится дело Стерненка?

Дело развалится, если будет объективный, беспристрастный суд. Пока судьи ориентируются на желание власти и таких, как Портнов (бывший заместитель председателя Администрации президента Януковича. Gazeta.ua). Который является архитектором нынешней судебной системы. Многие люди в этой системе обязаны ему своей должностью, связями. Поэтому до сих пор есть влияние.

Автор: Назар Вальчук
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