Политтехнолог озвучил заоблачные суммы избирательных кампаний политиков

Выборы президента запланированы на 31 марта 2019-го. Фото: Facenews.ua

Для участия в президентской кампании с вектором на победу необходимо потратить от $50 млн.

Об этом сказал политтехнолог Дмитрий Фищенко в эфире "112 Украина".

"Если брать нового человека и поиграть кампанию, чтобы более или менее засветиться, то вытащи и положи 50 миллионов долларов", - сказал Фищенко.

При этом подчеркнул, что успех зависит от позиции кандидата и правильно выбранного электорального поля.

"Сейчас технологически легче всего провести Зеленского. На него 35-40 миллионов [долларов] - и он становится президентом. А чтобы провести Тимошенко, они уже планируют бюджет более чем миллиард", - рассказал политтехнолог.

По его опыту, кандидат в народные депутаты на мажоритарном округе тратит на кампанию миллион долларов. За участие в списке партиям платят $3-5 млн.

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Наступні вибори президента мають відбутися у березні 2019‑го, парламенту - у жовтні того ж року.