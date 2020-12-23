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среда, 23 декабря 2020 16:18

Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства

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Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Кандидатуру Шмыгаля на пост премьера в марте предлагал парламенту президент Зеленский. Фото: preisident.gov.ua

Рейтинг президента Владимира Зеленского уменьшается. Смысла увольнять правительство, на которое придется "все повесить" после зимы, нет. Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Монобольшинства не существует. Ни одно принципиальное голосования силами только "слуг народа" не происходит.

Шкарлет был исполняющим обязанности, его надо было уже назначать. Должность министра образования - не важна для лоббистских групп, которые борются за более серьезные бюджетные кресла.

Власть сама до конца не понимает кадровой политики. Когда во власти непрофессионалы, они выбирают по признаку: "Ты будешь меня слушать?", "Буду", "Тогда становишься министром". Правительство превратилось в филиал Офиса президента. 40% населения за год не знают, кто премьер-министр.

Правительство Шмыгаля не поменяли, потому что ситуация ухудшается. Год назад Зеленский был суперпопулярный, сейчас - меньше. Какой смысл увольнять правительство, на которое придется все повесить после зимы. К тому же за Шмыгалем стоят интересы Ахметова. Поменять министра здравоохранения Степанова - это делать все заново. Во всех сферах - ручное управление. Вероятно это правительство уйдет, когда закончится история с коронавирусом", - говорит Алексей Голобуцкий.

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Правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем проработало 2020 года на тройку, говорит экономист Владимир Дубровский.

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