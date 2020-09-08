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Политолог заявил, что Кличко соглашается объединиться в Киевсовете с "ЕС"

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Политолог заявил, что Кличко соглашается объединиться в Киевсовете с &quot;ЕС&quot;
Политолог Сергей Таран: "Технологи Виталия Кличко понимают, что других сил, кроме "Европейской солидарности", на которые он сможет опереться, просто не существует"

Виталий Кличко согласился на консолидацию проевропейских сил в новоизбранном Киевсовете. Тема единства и проевропейского большинства стала темой первого же номера предвыборной газеты мэра.

Об этом Depo.ua заявил политолог Сергей Таран.

Эксперт отметил, что несколько дней назад "Европейская Солидарность" официально призвала к координации усилий на местных выборах и созданию в новом Киевском городском совете коалиции проукраинских политических сил.

"Об этом говорилось в официальном заявлении партии. И буквально в унисон с ней вышла партийная газета Виталия Кличко, в которой отмечается, что ради развития Киева и Украины он готов к сотрудничеству с демократическими, проевропейскими силами - в новом Киевсовете. То есть, есть высокая вероятность, что Киевсовет будет иметь четкое проевропейское большинство.

"Думаю, технологи Кличко понимают, что других сил, кроме "Европейской солидарности", на которые он сможет опереться и создать надежное большинство просто не существует. Он же не со "Слугами народа" и "ОПЗЖ" собирается объединяться?", - заявил политолог.

Таран также напомнил, что мэром Киева Виталий Кличко стал, находясь в партии "Солидарность" Петра Порошенко.

"Поэтому ближайшего соратника и союзника у Кличко, чем "ЕС" быть в принципе не может", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что в июне партия "Европейская Солидарность" предложила действующему мэру Киева Виталию Кличко поддержку и готова отдать ему первый номер в списке на выборах в Киевсовет.

Однако Кличко заявил, что пойдет на местные выборы с собственной партией.

depo.ua
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