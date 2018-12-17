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суббота, 22 декабря 2018 19:48

Политолог отметил достижения парламента

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Политолог отметил достижения парламента
Фото: УНИАН

Верховная Рада приняла много проукраинских законов. Это смягчает ее "долги".

Такое убеждение высказал политолог Виталий Бала в эфире одного из телеканалов.

"Есть знаковые для страны вещи, которые приняла именно эта Верховная Рада. Во-первых, это вопросы, связанные с выборами. Со скрипом, но все-таки Центральная избирательная комиссия была сформирована. Это очень хорошо накануне выборов президента и парламента. Второе - это создание антикоррупционного суда. Уже как он будет работать, от Верховной Рады не зависит. Очень важным является голосование о внесении в Конституцию курса на НАТО и ЕС. В первом чтении 4 октября рассмотрели вопрос о государственном языке. И, безусловно, голосование по договору о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Считаю главным, хотя это и не имело отношения к законотворческой деятельности, обращение Верховной Рады ко Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви", - сказал Бала.

"Несмотря на то, что этот парламент, возможно, наименее компетентный, но он наиболее проукраинский. Принятые вещи могут нивелировать негативы. В частности, повис вопрос с депутатской неприкосновенностью. Пока не ясно, будет ли Избирательный кодекс", - добавил эксперт.

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6 декабря парламент поддержал инициативу президента о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанного в 1997 году. 10 декабря президент Петр Порошенко подписал этот документ. Действие договора прекратится 1 апреля 2019-го.

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Дата
22
декабря

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