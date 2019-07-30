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вторник, 30 июля 2019 20:26

Политолог очертил кандидатуру нового премьер-министра

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Политолог очертил кандидатуру нового премьер-министра
Политолог Олег Саакян: Зеленскому сейчас нужно назначить профессионального главу правительства Фото: Тарас Подолян

Премьер-министром станет человек без политических амбиций.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

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"Зеленскому сейчас нужно назначить профессионального главу правительства, который сможет взять на себя текущие вопросы. Они сложны: нужно отдавать долги, скоро отопительный сезон. Этот человек должен быть с неполитического поля. И даже не из команды "Слуги народа", там тоже есть ряд интересов в зависимости от которых Зеленский попадать не хочет. Этот человек не должен иметь политических амбиций, чтобы не представлять угрозы конкуренции. Премьер-министр может быть эффективным громоотводом или вырасти в врага. Порошенко и Гройсман - яркая иллюстрация. Больше всего под описание нужного человека подпадает Владислав Рашкован", - говорит политолог.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.

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