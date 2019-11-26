Политолог объяснил, как связаны реформы и волна грязи, которая выливается на власть

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 504
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 864
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9315
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1548
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 981
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 909
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6120
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2619
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
4
3
5
20
3
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
Видео
Все видео
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6120
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2619
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2268
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1287
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 468
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 09:35

Политолог объяснил, как связаны реформы и волна грязи, которая выливается на власть

1 Комментировать
Политолог объяснил, как связаны реформы и волна грязи, которая выливается на власть
Политолог Петр Олещук: "Реформы превратили затхлое болото украинской политики в водопад взаимных обид и обвинений". Фото: Front News International

В Украине начались настоящие реформы, а те, чьи коррупционные интересы они затрагивают, всячески противятся изменениям.

Об этом в своем блоге на ЛІГА.net пишет политолог Петр Олещук.

Он отмечает, что в последнее время Верховная Рада по инициативе Президента приняла ряд важных законодательных решений. В частности, речь идет о снятии депутатской неприкосновенности, перезапуске НАПК и начале работы Высшего антикоррупционного суда, возвращении ответственности за незаконное обогащение, установлении наказания за прогулы и "кнопкодавство" для депутатов и тому подобное.

Есть также прогресс в наказании преступников из числа старых политиков. В следственном изоляторе оказался нардеп Сергей Пашинский; Олег Гладковский и Ярослав Дубневич получили меры пресечения за схемы в оборонке и на железной дороге соответственно. Кроме того, отметил политолог, пострадала схема одиозного Виктора Медведчука по ввозу сжиженного газа, которая процветала при прошлой власти. Также сделан шаг к закрытию печально известных "площадок Яценко" – парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит обходиться без посредников при передаче информации в сфере оценки недвижимости.

"Всем ли это нравится? Конечно, не всем. И каждый из "обиженных" владеет серьезными ресурсами: политическими, информационными, идеологическими. Конечно, все эти реформы – слишком мало, чтобы действительно изменить Украину. Более глубокие реформы ожидают нас впереди, но даже нынешние первые шаги сильно помутили воду украинской политики, где все обиженные уже формируют "широкую оппозицию" и вместе, забыв вчерашние конфликты, единым фронтом пытаются остановить изменения", – отметил Петр Олещук

Он также подчеркнул, что настоящими реформами всегда кто-то недоволен, особенно в стране, где прочно укоренилась коррупция. В то же время политолог не исключает, что в дальнейшем противники реформ будут раздувать еще большие скандалы против действующей власти.

"Сексуальные скандалы в Раде? Да это только начало – скандалов будет больше, настолько серьезные ресурсы задействованы", – считает политолог.

"Реформы, которым все аплодируют, – это, скорее всего, не реформы, а их имитация, потому что реформы не могут не затрагивать интересов. А вот то, что превращает затхлое болото политики в водопад взаимных обид и обвинений, пожалуй, действительно и есть реформы. Как бы кто ни оценивал их последствия", – подчеркнул Петр Олещук.

Он также добавил, что в украинском обществе царит ложное представление о реформах как о чем-то хорошем, но почти недостижимом. Так произошло потому, что раньше реформы проводили либо для имитации деятельности, либо чтобы получить очередной кредит МВФ. Поэтому пока не все понимают, что настоящие изменения уже начались.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Политолог объяснил, как связаны реформы и волна грязи, которая выливается на власть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Объявили военное положение

Минеральную воду открыли херсонские солдаты

В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

Самое читаемое
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 31492
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 27676
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 17478
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 15885
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 14715
Политика
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках Просмотров: 36
Скороход анонсировала выход 11 нардепов из "Слуги народа"
Скороход анонсировала выход 11 нардепов из "Слуги народа" 1 Просмотров: 342
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей 3 Просмотров: 1377
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
4
 1 Просмотров: 567
Сыроид готова взять Садового на поруки
Сыроид готова взять Садового на поруки 1 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
10
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
Голосов: 13824
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua