"Политики "профукали" 6 лет" - эксперт указал на пробел в децентрализации

На прошлой неделе президент подписал закон для завершения реформы децентрализации. Фото: ТСН

Большинство сел в стране будут без своих представителей в советах объединенных общин. Через пробел в законодательстве сейчас назначают одного старосту на несколько сел. В некоторых районах один представитель будет от 10-15 населенных пунктов. Почему так произошло и на что это повлияет говорит в комментарии для Gazeta.ua эксперт по децентрализации Анатолий Ткачук.

Нардепы решили запретить жителям выбирать себе руководителя общины, и поэтому старост назначает местный совет.

"Политики "профукали" шесть лет. Новый Избирательный кодекс принимали, когда выборы были назначены. Получалось так, что в общинах, которые создало правительство, не определили старостинских округов. И одновременно провести выборы депутатов и старост было невозможно. Поэтому нужно было сначала выбрать депутатов, а затем провести выборы старост", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В местных советах будет не менее пяти партий

Также он отметил, что многие села могут остаться без представителя.

"В законе написано, что староста входит в состав исполкома. А в общинах, которые создавало правительство, является по 40-60 населенных пунктов. В результате в исполком подалось до 50 человек, что больше, чем депутатов в совете общины. И с этим справиться невозможно.

Поэтому советы создают старостинские округа. Такой округ может быть на 10-15 сел. Хотя это неправильно. Поэтому народным депутатам сейчас стоило бы подумать и внести изменения в закон "О местном самоуправлении". Должны предусмотреть минимальные и максимальные требования касательно старостинского округа. В его состав не может входить много сел и не должно быть более двух тысяч жителей ", - добавляет Ткачук.

На прошлой неделе президент подписал закон для завершения реформы децентрализации. Закон согласует деятельность местных советов в связи с ликвидацией и созданием новых районов.