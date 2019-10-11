Политикам стоит активнее говорить о проблеме импорта электроэнергии из России - Карасев

Политолог Вадим Карасев заявил, что импорт электроэнергии из России отсекает Украину от перспектив интеграции в европейскую энергосистему ENTSO-E. Фото: YouTube

Несмотря на сложную и вопиющую проблему, которая назрела в Украине (речь об импорте электроэнергии из России), пока никто из политиков не высказал свою категоричную позицию по этому вопросу.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал политолог Вадим Карасев.

По его мнению, импорт электроэнергии из России чреват для Украины тем, что отсекает Украину от перспектив интеграции в европейскую энергосистему ENTSO-E.

"Эксперты говорят, что четыре года Украина держалась, не покупала у россиян электроэнергию, готовилась к синхронизации своей энергосистемы с Европой. А сейчас из-за того, что кто-то из приближенных к власти олигархов решил "здесь и сейчас" заработать, может быть сломана вся выстраиваемая за последние годы стратегия энергетической безопасности", - уверен политолог Вадим Карасев.

По его словам, позиции экспертов понятны, а вот политики "как в рот воды набрали".

"Я имею в виду не отдельных неравнодушных депутатов из профильного комитета, а больших политиков, лидеров партий. Неужели медийная эйфория вокруг одного известного олигарха К. так влияет на политиков? Или политики не хотят потерять лояльность одного общенационального канала?" - задаёт вопрос политолог Вадим Карасев.

"Пока что из топовых политиков только Олег Ляшко прямо высказался по этой проблеме. Политики должны публично озвучивать и защищать свою позицию. Очень надеюсь, что он первый из политиков, но не последний. Проблема очень серьезная", - пишет Вадим Карасев.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку, которая позволила закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи". Ряд энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. А народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии.